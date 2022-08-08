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LGS'de ikinci nakil tercih sonuçları açıklandı Bakan Özer'den yerleştirme tarihleri açıklaması

LGS'de ikinci nakil tercih sonuçları açıklandı Bakan Özer'den yerleştirme tarihleri açıklaması

LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Bakan Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını duyurdu.

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LGS 2. tercih nakil sonuçları açıklandı.  Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açıldığını bildirdi.

İkinci nakil tercihlerinin de 1-5 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97.6'sı istedikleri okula yerleşti. Bu sürecin öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar." diye konuştu.

lgs
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