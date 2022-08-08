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Dar gelirliler için yeni çözümler masada Kritik toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Dar gelirliler için yeni çözümler masada Kritik toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

AK Parti MYK bugün ekonomik gelişmeleri ve dış politikadaki kritik gündemleri ele alacağı toplantısını yapacak. Seçim yaklaşırken vatandaşı da rahatlatacak adımların ele alınacağı toplantıdaki vatandaş şikayetleri ve çözümler kabinede karara bağlanacak.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını kurmayları ile paylaşacak. Dar gelirli için atılacak yeni adımlar ve sosyal konut projesi ele alınacak. Cemevine provokatif saldırı mercek altına alınacak. İşte AK Parti MYK'da ele alınacak konular;

Diplomasi trafiği
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğinin ana hatlarını da anlatacak. 2023 seçimlerine 10 ay gibi kısa bir süre kalması nedeniyle toplantıda iç politikada yaşanan gelişmeler de geniş olarak ele alınacak.

KPSS soruşturması
Ayrıca 14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıldönümü için hazırlıkların da konuşulacağı MYK'da, ekonomiden sağlığa, KPSS sorularından provokatif saldırılara kadar pek çok konu başlığı masaya yatırılacak. Öte yandan toplantıda Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısı da değerlendirilecek.

Ekonomide yeni adımlar dar gelirliler için yeni çözümler
Ekonomide atılan adımlar da toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak adına Türkiye'nin dört bir yanına giden parti teşkilatı izlenimlerini ve hazırladıkları raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşacak. Dar gelirli ailelerin dört gözle beklediği sosyal konut projesinin piyasalara yansımaları, kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlara etkileri değerlendirilecek.

Vatandaşın talep ve beklentilerinin raporlar halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı toplantıda, dar gelirlilerin alım gücünün artırılması konusunda atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin her daim olduğu gibi Somali halkının yanında durmaya, Somali'de barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

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