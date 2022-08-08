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TV100 canlıda Latif Şimşek'i döven Cemal Enginyurt’un koruması Emrah Topal'ın sabıkası olay

Demokrat Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, koruması Emrah Topal ile birlikte gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı. Emrah Topal'ın kasten öldürmeden, yaralamaya kadar suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

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TV100 kanalındaki programda tartışmanın büyümesi üzerine programa ara verilirken Cemal Enginyurt ve koruması Emrah Topal Latif Şimşek'e saldırma anları stüdyoda bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Cemal Enginyurt ile koruması Latif Şimşek'e saldırmıştı
Yayın esnasında yerinden kalkarak Latif Şimşek'in üzerine yürüyen Enginyurt programın moderatörü, diğer konuklar ve kameramanlar tarafından engelleniyor.

Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'in üzerine yürüdü! Koruması darp etti.

Şimşek şikayetçi oldu
Yaşadığı saldırı sonrası Şişli Emniyet Müdürlüğüne giden gazeteci Latif Şimşek, kendisini darp etmeye çalışan Cemal Enginyurt ve koruma Emrah Topal hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç makinesi çıktı
Sabah'ın haberine göre; Cemal Enginyurt'un koruması Emrah Topal'ın suç makinası olduğu ortaya çıktı. Emrah Topal'ın yapılan sorgulamasında; kasten öldürme, tehdit, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Cemal Enginyurt'un milletvekili olmasından dolayı dosyasının ayrıldığı ve olaya karışan 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı alınacağı öğrenildi.

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