Türkiye'nin otomobili Togg için üretilen ilk batarya paketlendi

Önümüzdeki yıl ilk çeyrekte satışa sunulacak Togg'daki bataryanın testleri başarıyla tamamlandı. Gebze'deki geliştirme merkezi Togg'da kullanılacak yerli bataryayı üretti. Siro'nun seri üretimiyle Togg, kendi bataryasını üretebilen dünyadaki sayılı fabrikalardan olacak.

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Elektrikli otomobil üretiminde en büyük maliyet ve teknoloji unsuru olan batarya üretiminde yeni bir eşik daha geçildi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), yönetim merkezinin de bulunduğu Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk bataryasını üretip testlerini başarıyla tamamladı.

Gemlik'te 30 milyar liralık yatırımla kurulan üretim tesisin tamamlanmasıyla birlikte 2 bin 200 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. SiRo, 15 Gigawatt saat kapasiteli batarya hücresinin yanında, 19.8 GWs kapasiteli batarya-modül paketi üretecek. 2023 ilk çeyrekte satışa sunulacak ilk Togg modeli üretilen yerli bataryayı kullanacak. Togg tesisi ayrıca hem kendi aracı hem de bataryasını üretebilen dünyadaki sayılı fabrikalardan biri olacak. Geçtiğimiz yıl eylül ayında kurulan Siro, geliştirilen batarya modül ve paketlerinin seri üretimine 2023 yılının başından itibaren başlayacak.

Hedef bölge liderliği

İkinci aşamada Siro, Batarya Geliştirme Merkezi ile Farasis Energy'nin en son teknolojisine dayalı Li-Ion NMC batarya hücreleri geliştirecek ve üretecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. Siro, 2031 yılı itibarıyla yıllık 20 GWs'lık üretim kapasitesiyle bölgenin lider enerji depolama oyuncularından biri haline dönüşecek.

120 ülkeden sorumlu

Aynı zamanda Farasis firmasının Çin dışındaki ilk üretim tesisi olacak Gemlik, Türkiye'nin yanında bölgedeki 120 ülkeden de doğrudan sorumlu olacak. 8 dakikalık şarj ile 250 km yol yapan ve 1.5 milyon km ömürlü süper batarya da Gemlik'te üretecek. Dördüncü nesil batarya 2025 yılından itibaren kullanılacak ve dünya pazarlarına da buradan gönderilecek.