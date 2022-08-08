BİM aktüel kataloğu psikolog iddiasıyla TT oldu meğer BİM'e psikolog geldi işi....

BİM marketler zincirinin son aktüel indirim kapağı psikolog iddiasıyla gündeme oturdu. Sosyal medyada paylaşılan BİM kataloğunda bir psikolog da yer alıyordu. Seans ücreti de 199 liraydı... Herkes bunu gerçek sandı ama meğer hepsi muzip sosyal medya kullanıcılarının işiymiş.

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BİM her hafta aktüel indirim kataloğu yayınlıyor. Bu kez sosyal medyaya düşen BİM aktüel indirim kataloğunda psikolog resmi görenler hayli şaşırdı. Hayli inandırıcı olan BİM aktüel ürünler kataloğundaki psikolog, seansı 199 liradan hizmet verecek bilgisi yer alıyordu. BİM aktüel indirim kataloğu psikolog iddiasıyla gündeme oturdu. Bir çok kişi bunu gerçek sanırken işin aslı başkaydı.

12 Ağustos 2022 tarihli BİM aktüel indirim kataloğundaki psikolog hizmeti elbette gerçek değildi. Muzip bir sosyal medya kullanıcısı, fotomontaj yapıp kataloğu bir de psikolog yerleştirmişti. BİM'e psikolog geldi diyerek de sürekli artan zincir marketleri fiyatlarına ironik bir gönderme yapmıştı. İşte herkesin gerçek sandığı BİM kataloğundaki psikolog: