AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Mehmet Ali Çelebi hakkında AK Parti'den açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçeceği iddiasıyla ilgili "Mehmet Ali Çelebi ile birçok konuda farklı düşünebiliriz; ama bu aziz milletin geleceğine dair ortak rüyalarımız çok kıymetli. Bu vatan bizim!" dedi.

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Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçeceğini iddia etti. Ve gözler Çelebi'ye çevrildi.

Çelebi, 2018 genel seçimlerinde CHP'den milletvekili seçildi. 2021'de CHP'den istifa etti. İstifanın ardından 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisi'ne katıldı. 25 Şubat'ta ise Memleket Partisi'nden de istifa etti. Ardından bağımsız milletvekili oldu.

İddiaya ilişkin bir açıklama yapmadı ama Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından "40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Sìyaseti bıraksam da 6+1 değil, Cumhur İttifakı derim!" ifadelerini kullandı.

Çelebi, "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma:15 Temmuz'da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik" diye de ekledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "FETÖ'nün gadrine uğramış Çelebi'nin bilinen bu gerçeği ifade etmesine saldıranlar aynaya bakmalı'' dedi. Ve ''Çelebi aynı yerde, dağılan CHP ve türevleri! Mehmet Ali Çelebi ile birçok konuda farklı düşünebiliriz; ama bu aziz milletin geleceğine dair ortak rüyalarımız çok kıymetli. Bu vatan bizim!" ifadelerini paylaştı.

Mehmet Ali Çelebi kimdir?

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon Davası sanıkları arasında yer almasıyla tanınmıştı. 2003 yılında İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden birincilikle mezun olan Çelebi, 2007'de Kara Harp Okulu'nu dördüncülükle bitirdi.

18 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon davası kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı ve 16.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 41 ay cezaevinde kalan Çelebi, davada sahte delillerin üretildiğinin bilirkişi raporlarıyla kanıtlanmasının ardından 2014 yılında tahliye oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'den istifa eden Çelebi, siyasete atıldı. CHP'nin 35'inci Olağan Kurultayında 378 oy alarak Parti Meclisi'ne girdi. Şubat 2018'deki kurultayda da Parti Meclisi'ne seçilen Çelebi, 2018 Genel Seçimleri'nde CHP'den İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

2018 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin CHP'den ayrıldıktan sonra kurduğu Memleket Partisi'ne katılan Mehmet Ali Çelebi, 25 Şubat 2022'de Memleket Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.