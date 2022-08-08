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HABER /  POLİTİKA

Fehmi Koru cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Keşke aday olsa

Fehmi Koru cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Keşke aday olsa

Fehmi Koru, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin kaleme aldığı yazısında Abdullah Gül'ün aday olmasını istedi.

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2023 seçimlerine doğru cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin isimler dillendirilmeye başlandı.

Fehmi Koru kendisine ait sitesinde "Yeni dönemde kimi cumhurbaşkanı görmek istersiniz?" sorusunu sordu ardından adayını açıkladı. O isim İngiltere'deki üniversite yıllarında aynı odayı paylaşacak kadar yakın dostu olan Abdullah Gül'den başkası değildi. 

Liyakat göndermesi
Yakın dostu olan Gül'ün görev yaptığı döneme övgüler yağdıran Koru, "Bakanlar kuruluna bakıldığında, seçtiği siyasi kimlikli insanlarda ‘liyakat’ arandığı derhal fark ediliyor. Hükümet programında yer alan politikaların hayata geçirilmesinde bakanlara yardımcı olacak bürokrat kadrolarda da konuyu en iyi bilenlerin öne çıktığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

"Hâlâ keşke aday o olsa"
Gül'ün son dönemde yaptığı açıklamalarının farklı yönlere çekilmesine değinen Koru, “Acaba kendisini öne sürerek yeniden cumhurbaşkanı olmak mı istiyor?” sorusu sorulmasına tepki gösterdi. 

Koru, ardından yazısını şu sözlerle tamamladı: "Türkiye’nin içinde bulunduğu çoğu zor şartların üstesinden gelmede ve sorunların çözülmesinde, seçimden cumhurbaşkanı olarak çıkacak kişinin en önemli işleve sahip olacağı belli. Cumhurbaşkanının Abdullah Gül’ün şahsında temsil ettiği özelliklere sahip biri olması gerektiğiyle ilgili görüşümü bugün de koruyorum. Hâlâ keşke aday o olsa, önümüzdeki muhataralı dönemden sağlıklı ve huzurlu bir biçimde çıkılmasına öncülük etse görüşündeyim. “O olmasın” diyenlere de ‘Gül gibi’ birini bulmalarını tavsiye ederim."

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