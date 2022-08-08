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Fazıl Say'dan cumhurbaşkanlığı için iki isim önerisi! Biri İlber Ortaylı

Fazıl Say'dan cumhurbaşkanlığı için iki isim önerisi! Biri İlber Ortaylı

Piyanist Fazıl Say kendi cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı. Kendisine gelecek tepkileri de göz önünde bulundurarak bir paylaşım yapan Say, tarihçi İlber Ortaylı ve hukukçu Ersan Şen'i önerdi.

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Altı muhalefet partisinin bir araya geldiği görüşmelerde henüz cumhurbaşkanı adayı açıklamazken, muhalefetin kimi aday göstereceğine yönelik tartışmalar sürüyor. Sanatçı Fazıl Say da kendi önerisini Twitter ve Instagram hesabından paylaştı.

"Ortak aday muhalefette İlber Ortaylı olsa aslında iyi olurdu" diyen Say, "Bunu yazdıktan sonra yorumlarda tahminim yüzde 43 “keşke”, yüzde 38 “sen piyanonu çal” yüzde 7 “ah be abim” yüzde 12 kararsız ( zaten her konuda kararsız)" ifadelerini kullandı.

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