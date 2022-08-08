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Sine dövüp vücutlarına zincir vurdular Kerbela şehitlerini böyle andılar

Anadolu Ajansı
Sine dövüp vücutlarına zincir vurdular Kerbela şehitlerini böyle andılar

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla Kars'ta anma programı düzenlendi. Gruptakiler, mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.

Sine dövüp vücutlarına zincir vurdular Kerbela şehitlerini böyle andılar

Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu, Emevilerin 2'nci Halifesi Yezid bin Muaviye'nin, Hazreti Hüseyin'in kendisine biat etmesini istemesi nedeniyle yaşanan üzücü hadiseler, Hazreti Muhammed'i ve onun ehlibeytini seven müminleri derinden yaraladı.

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Sine dövüp vücutlarına zincir vurdular Kerbela şehitlerini böyle andılar

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün, "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri, bugün düzenlenen etkinliklerle yad ediliyor.

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Sine dövüp vücutlarına zincir vurdular Kerbela şehitlerini böyle andılar

Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen, ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan yaklaşık 10 bin kişilik grup, anma programı kapsamında yürüyüşe başladı.

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Sine dövüp vücutlarına zincir vurdular Kerbela şehitlerini böyle andılar

Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.

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