8 Ağustos altın resmen uçuyor gram 1027 lira oldu! İslam Memiş fiyatın patlayacağı tarihi verdi
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları belli oldu. Yükseliş devam ederken Gram altın 1027, çeyrek altında 1.685 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, İslam Memiş fiyatlar için bombayı patlattı.
Geçen haftanın son işlem gününde, ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü 1.023,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.027 lira seviyesinde işlem görüyor
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.685 lira, Cumhuriyet altını da 6.885 liradan satılıyor.
Cuma gününü 1.775,3 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının üzerinde 1.777,4 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle piyasalarda artan resesyon ve enflasyon ikileminin altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.