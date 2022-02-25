Muharrem İnce'ye büyük şok! Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa etti: 'Tek adam oldu'

MEMLEKET Partisi Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, dün 'sağlık sorunları' gerekçesiyle partideki görevlerinden istifa etmişti. Çelebi bugün de Memleket Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

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CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ne geçen Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, parti üyeliğinden istifa etti. Memleket Partisi'nde ortak aklın devre dışı bırakıldığını savunan Çelebi, Twitter'dan yaptığı açıklamada istifa gerekçesini şu ifadelerle açıkladı:

"Israrlı uyarılarıma rağmen,

-"Ben" değil "biz" olamadığımızdan,

-Kuruluş ilkelerine rotasına aykırı tutum ve söylemlerden,

-Parti kurulları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırkaıldığından

-Partinin büyümesi azimle devam ettirilmediğinden,

-Gençlerin dinamizmine ve heveslerine ket vurulduğundanb,

-İftira üreten ve yayan, ayrımcılık yapan kişilere disiplin işletilmeyerek göz yumulmasından ötürü,

Memleket Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.

Kurucuları arasında büyük umutlarla yer aldığım partimizin her üyesi ailemdendir. Hepsi başımın tacıdır. Azimli çalışmalarıma hepsi şahittir.

Bu istifanın ardından sorunların çözümüne vesile olması dileklerimle başarılar diliyorum."

Tek adam yönetimi olmasın istedik olmadı...

Çelebi'nin istifası ile Memleket Partisi'ninm Meclis'teki vekil sayısı 2'ye düştü. Parti üyeliği istifasından önce Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Çelebi, "Bir defa ben değil, biz olmalıyız. Zaten bütün siyasi partiler tek adam yönetiminde. Farklı bir yapı kuralım, ona göre davranalım istedik. Olmadı" demiş ve istifanın eşiğinde olduğunu belirtmişti.