Arda Güler'in 90. dakikadaki çalımları mest etti

Fenerbahçe, Slavia Prag deplasmanında maçı 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda etti. Karşılaşmaya Sosa'nın yerine ikinci yarıda oyuna giren Arda Güler damga vurdu. Maçın 90. dakikasında Fenerbahçe'nin attığı 3. golde topu ceza sahasına kendi başına getirip 2 kişiyi geçen Arda, sosyal medyada gündem oldu.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Slavia Prag'ın konuğu oldu. Üst tura geçip taraftarlarını mutlu etmek isteyen Fenerbahçe maça kötü başladı ve bir türlü oyuna tutunamadı. Karşılaşma 3-2'lik ev sahibinin üstünlüğü ile sonuçlandı ve Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti.

Arda Güler parladı

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan 17 yaşındaki Arda Güler, sosyal medyada gündem oldu. 90. dakikada topu alıp tek başına rakip takımı adeta çalıma dizen genç oyuncunun şutu kaleciden döndü. Ceza sahası içinde dönen topla buluşan Berisha'nın vuruşu ağlara gitti ve skor 3-2'ye geldi. Bu pozisyonun ardından sosyal medya Arda Güler'i konuşmaya başladı.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)