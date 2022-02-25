Abdullah Ağar'dan Ukrayna krizine ilişkin çarpıcı iddia: ABD ve İngiltere'nin biat ettirme operasyonu

Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD ve İngiltere tarafından Ukrayna'nın Putin'in önüne bilerek atıldığını söyleyerek, "Avrupa Birliği üzerinde üretmiş oldukları çok eksenli baskı cezalandırma ve safları sıklaştırma. Kontrolden çıktılar. Biat ettirme operasyonu." dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi dün akşam CNN Türk ekranlarında tartışıldı. Programa Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın tespitleri damga vurdu.

Ağar'a göre Ukrayna'nın Almanya ve Fransa'nın yeniden ABD'ye biat etmeleri için Ukrayna Putin'e yem edildi. İşte Ağar'ın dikkat çeken açıklamaları:

ABD ve İngiltere'nin jeopolitik oyunu

"Sorun Atlantiğin parçalanmasıyla ilgili sorun. Safları görece sıklaştırdılar. Ama jeopolitik fikir ayrılığı var. Fikir ayrılığıyla ilgili karşı karşıya kaldıkları cezalandırma var ABD ve İngiltere üzerinden. Bu savaşın uygulayıcısı Putin ama azmettirici ABD ve İngiltere.

Neden azmettirdiler bu sorunun cevabını aramamız gerektiğini düşünüyorum. Bağları gevşemiş NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini düşününen, yüzde 2'lik gayri safi milli hasılayı ödemekten, kaçınan Avrupa ordusu kurmak isteyen Çin ve Rusya ile güvenlik angajmanları geliştirebileceğini düşünen Fransa ve Almanya'ya karşı ABD ve İngiltere'nin geliştirmiş olduğu bir jeopolitik oyuna karşılık gelmiş oluyor.

Kamala Harris'in dikkat çeken sözleri

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Münip Güvenlik Konferansı'nda bir cümle kurdu. Çok dikkat çekiciydi. Avrupa'nın bütün güvenlik eliti önünde. Dedi ki '1945'te bizim kurduğumuz düzen sayesinde mutlusunuz zenginsiniz. Bizim önderliğimizi kabul etmiyorsunuz bize isyan halindesiniz.' O zaman sizin zaafiyetlerinizi istifade ederek size karşı oyunlar geliştirebiliriz. demektir. Bu oyunlardan birisi enerji. Hollanda'da bir günde doğalgaz fiyatları yüzde 45 artmış. Almanya doğalgazda yüzde 65 seviyesinde Rusya'ya bağımlı.

"Putin'e 'gel işgal et' dedi"

Rusya'nın karşısında ordu yok. Putin, çılgınlığa soyunursa kim durdurabilir. Siz sürekli 'Ukrayna'yı NATO'ya alacağım' diyorsunuz. Alma süreçlerinde karşı karşıya kalabileceği riskleri hesap etmez misiniz? Buna göre onu himaye altına almaz mısınız? Aksine büyükelçiliğini önce Lviv'e sonra Polonya'ya taşıdı. O kadar değersizleştirdi ki Ukrayna'yı. 'Gel işgal et' dedi Putin'e. Putin neden tahrik edildi? Bilinçsiz olması mümkün mü?

"Biat etme operasyonu"

Avrupa Birliği üzerinde üretmiş oldukları çok eksenli baskı, cezalandırma ve safları sıklaştırma. Kontrolden çıktılar. Biat ettirme operasyonu. İsyan eden mürit gibi tekrar biat ettirmeye yönelik gayretleri var.