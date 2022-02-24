Rusya'ya ait askeri nakliye uçağı düştü! Personelin tamamı hayatını kaybetti

Ukrayna'da süren çatışmalar sonucunda Rusya'ya ait An-26 askeri nakliye uçağı Voronej yakınlarında düştü, uçaktaki personelin tamamı hayatını kaybetti.

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Rus ordusu sabah saatlerinden itibaren Ukrayna'ya giriş yaptı. Kiev'den patlama sesleri gelirken, sivillere yönelik saldırı gerçekleştirildiği haberleri korkuya neden oldu. Ukraynalı yetkililer, eli silah tutan herkesi askere çağırdı. Gün boyu bu gelişmelerin yaşandığı sırada Putin ve ABD Başkanı Biden'in açıklamaları da hayli dikkat çekti.

Rusya'ya ait uçak düşürüldü

Rusya'nın durdurulması konusunda gerekenin yapılacağını belirten Ukrayna güçleri akşam saatlerinde Voronej yakınlarında Rusya'ya ait An-26 askeri nakliye uçağını düşürdü. Uçaktaki tüm personel hayatını kaybetti.

Rusların tankını yaktılar

Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında, Rus ordusuna ait bir tank Ukrayna ordusu tarafından imha edildi.

Son durum açıklandı

Diğer yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısıyla ilgili açıklamada bulundu. Açıklanan sayılara göre, Rus Ordusu saldırılarında toplamda 57 kişi hayatını kaybetti. 169 kişi de yaralandı.