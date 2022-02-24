Türk vatandaşları Ukrayna'dan nasıl tahliye edilecek? Bakan Çavuşoğlu açıkladı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi de merak ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna krizine dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna krizine dair A Haber'e açıklamalarda bulundu. Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili de detayları verdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Tutumumuz gayet net, açıklamalarımızı yaptık birazdan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşeceğim. Ukrayna'daki vatandaşlarımızın durumunu takip ediyoruz. Yarın 8. maddenin işletilmesiyle ilgili karar alınacak.

"Vatandaşlarımız panik yapmasın, tüm hazırlıklar yapıldı"

Tahliye için gereken hazırlıklar Şubat ayında yapıldı. Günler öncesinden tüm vatandaşlarımızla görüştük. Karadan tahliye seçeneğimiz var, hava yolu şu anda kapalı.

Türk vatandaşların tahliyesi nasıl olacak?

Ukrayna'daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızı kara yoluyla tahliye edeceğiz. Vatandaşlarımız panik yapmasın, tüm hazırlıklar yapıldı. Hava sahası açılırsa hava, olmazsa deniz yoluyla vatandaşlarımızı getireceğiz.

"Rusya'nın davranışları öngörülemez"

Biz mazlumların yanında olan bir ülke olduk. Biz Ukraynalıları da yalnız ve çaresiz bırakmayız. Rusya'nın davranışları öngörülemez.