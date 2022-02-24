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Erdoğan ile Macron'dan önemli görüşme! Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi konuşuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erdoğan ile Macron'dan önemli görüşme! Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi konuşuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler konuşuldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

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