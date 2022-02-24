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Rusya saldırısı sonrası Avrupa'da gaz fiyatları fırladı

Rusya saldırısı sonrası Avrupa'da gaz fiyatları fırladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu nedeniyle Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 50'den fazla yükseldi.

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Dünya Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyona uyandı.

Uzun süredir devam eden iki ülke arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya bırakması dünya çapında tüm piyasaları etkiledi.

Gaz fiyatları yüzde 50 arttı
Bu kapsamda Avrupa'da mart vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları yüzde 50'den fazla yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 88 avrodan kapanmıştı.

Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 18.06'da 135 euroyu gördü. Böylece Avrupa'da doğal gaz kontratlarının fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 52 artış kaydetti.

Endişe fiyatları artırdı
Fiyatlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin gaz tedarikine yönelik endişeleri artırması nedeniyle yükseldi.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

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