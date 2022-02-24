BIST 1.851
DOLAR 14,12
EURO 15,89
ALTIN 869,38
HABER /  EKONOMİ
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!

Tarım ve Orman Bakanlığından kritik açıklama! Türkiye'de buğday krizi yaşanacak mı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tarım ve Orman Bakanlığından kritik açıklama! Türkiye'de buğday krizi yaşanacak mı?

Tarım ve Orman Bakanlığınca Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin uluslararası hububat ve gıda piyasaları üzerindeki muhtemel etkilerinin yakından takip edildiği belirtilerek, "2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir" ifadesi kullanıldı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada bağlı ve ilgili kuruluşlarla uluslararası gelişmelerin yakından takip edildiği ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Son günlerde söz konusu gelişmelerin, buğday başta olmak üzere ülkenin gıda tedarikinde sıkıntılara yol açacağı yönünde değerlendirmelerin yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere Karadeniz havzasında bulunan ülkeler dünya hububat ticaretinde önemli konumda bulunmakta olup ülkemize sağladığı lojistik avantaj nedeniyle de bu bölgeyle olan ticaret hacmi günden güne artış göstermiştir" ifadesi kullanıldı.

Bakanlıkça yapılan değerlendirme neticesinde gerek Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) gerek lisanslı depolar dahil özel sektörün mevcut stokları dikkate alındığında başta buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir eksikliğin olmayacağının öngörüldüğü vurgulandı.

Türkiye'nin hububat tedarikinde başka ihracatçı ülke ve menşelerin olduğunun altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her ne kadar Rusya ve Ukrayna ülkemizin hububat tedarikinde son yıllarda ağırlık kazanmış olsa da uluslararası hububat ticaretinde diğer ihracatçı ülke ve menşelerden de hububat arzı imkanları mevcuttur. Bunun yanı sıra TMO tarafından yürütülen un ve yem regülasyonu çalışmaları devam etmektedir. Sonuç olarak 2022 yılı hububat üretimine yönelik olumlu beklentilerle birlikte ülkemiz gıda arzında bir sıkıntı öngörülmemektedir. Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda her türlü hazırlığı mevcut olup ülkemiz gıda piyasalarında sağlanmış olan istikrarın korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınmaya devam edilecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Cepheye giden baba kızına ağlayarak veda etti! Savaşın acı yüzü
Cepheye giden baba kızına ağlayarak veda etti! Savaşın acı yüzü
Gerçek ortaya çıktı! Putin harekat emrini günler önce vermiş
Gerçek ortaya çıktı! Putin harekat emrini günler önce vermiş
BM Genel Sekreteri Guterres canlı yayında Putin'e yalvardı: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
BM Genel Sekreteri Guterres canlı yayında Putin'e yalvardı: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
Skandal Türkiye benzetmesi! Yunan medyası Rusya Ukrayna savaşını böyle gördü
Skandal Türkiye benzetmesi! Yunan medyası Rusya Ukrayna savaşını böyle gördü
İstanbul'da evindeki dumanları görünce gözyaşlarına boğuldu! Sinir krizi geçirdi
İstanbul'da evindeki dumanları görünce gözyaşlarına boğuldu! Sinir krizi geçirdi
Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Abramovich'e büyük şok!
Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Abramovich'e büyük şok!
Burak Elmas'tan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e ziyaret
Burak Elmas'tan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e ziyaret
Ukrayna, iki Rus askerini esir aldı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı
Ukrayna, iki Rus askerini esir aldı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı
Rusya- Ukrayna krizi! UEFA olağanüstü toplanacak
Rusya- Ukrayna krizi! UEFA olağanüstü toplanacak
Macron'dan bayraklı mesaj: Rusya BMGK'ye hesap verecek
Macron'dan bayraklı mesaj: Rusya BMGK'ye hesap verecek