BM Genel Sekreteri Guterres canlı yayında Putin'e yalvardı: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya askeri harekat emrini verdi. Harekat sonrası açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Başkan Putin, insanlık adına askerlerinizi geri çekin. İnsanlık adına lütfen, Avrupa'da yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın. Bu hem Ukrayna için hem Rusya için trajik olur ve şu anda öneremeyeceğimiz bir etkiye yol açar" ifadelerini kullanırken, "Bu görev sürem boyunca yaşadığım en üzücü an" dedi.

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RUSYA'nın Ukrayna'da başlattığı işgalin ardından dünyadan tepki yağmaya devam ediyor. Son günlerde peş peşe toplantılar yapan ve Rusya-Ukrayna krizine barışçıl ve diplomatik bir çözüm arayan Birleşmiş Milletler (BM) büyük bir şokla birlikte operasyon haberini toplantı esnasında aldı. BM üyesi ülkelerin temsilcileri sırayla Rusya'yı kınayan açıklamalar yaparken en çarpıcı sözler BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten geldi.

Antonio Guterres, acil olarak katıldığı canlı yayında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bizim toplantımız esnasında operasyon emrini verdi. Ukrayna ordusuna askerlerini çekmek için çağrı yaptı. Barışa bir şans verin. Ben yaptığım çağrıyı değiştiriyorum. Başkan Putin, insanlık adına askerlerinizi geri çekin. İnsanlık adına lütfen, Avrupa'da yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın. Bu hem Ukrayna için hem Rusya için trajik olur ve şu anda öneremeyeceğimiz bir etkiye yol açar" sözlerini kullandı.