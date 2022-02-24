Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı Türk markalarını da etkiledi! Yüzlerce mağaza kapatıldı

RUSYA'nın Ukrayna'da askeri hareket başlatması Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk hazır giyim mağazalarını da etkiledi. LC Waikiki'den Colin’s'e ve English Home'ye kadar birçok marka 200 civarında mağazasını güvenlik nedeni ile kapattı.

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Günlerdir gerilimin hızla tırmandığı Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Rusya saldırısı Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk hazır giyim mağazalarını da etkiledi. LC Waikiki'den Colin’s'e ve English Home'ye kadar birçok marka ülkede bulunan 200 civarında mağazasını güvenlik nedeni ile kapattı. AVM'lerden konuyla ilgili markalara yazı gönderildi.

Ülkede en fazla şubesi bulunan markalardan Colin’s'in 60, LC Waikiki'nin 50 civarında ve English Home'nin ise 33 mağazası bulunuyor. Markaların önümüzdeki dönemde yeni mağaza açılışlarına ilişkin planlarını da askıya aldığı belirtiliyor. Bölgedeki büyük organize Türk perakendecilerin de yeni mağaza açılışlarını askıya aldığı öğrenildi.

(DÜNYA)