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AK Parti kulisleri! 28 Şubat'ta Kabine'de bazı bakanlar değişecek!

AK Parti kulisleri! 28 Şubat'ta Kabine'de bazı bakanlar değişecek!

AK Parti ile ilgili iki kulis haberi birden geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde milletvekili adalarını kendisi belirleme kararı aldığı iddia edilirken, Kabine'de bazı bakanların 28 Şubat sabahı değişeceği öne sürüldü.

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AK Parti kulisleri hareketlendi. 6 muhalefet liderinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' önerisini açıklayacakları gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede değişiklik yapacağı iddia edildi. Bir diğer kulis bilgisine göre ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimleri için kritik bir karar verdi. İşte o kulis haberleri...

28 Şubat'ta Kabine'de hangi bakanlar değişecek
Halk TV yazarı Can Coşkun, 6 muhalefet parti liderinin 28 Şubat’ta ortak açıklama yapacakları gün Kabine toplantısı gerçekleştirileceğini hatırlatarak, AK Parti kulislerinde o toplantı öncesi Kabine'de bazı değişiklikler yapılacağı iddiasını paylaştı.

Kulislere göre Erdoğan, bakan değişimi haberiyle 6 liderin yapacağı açıklamayı ekranlarda gölgelemeyi planlıyor. Ukrayna krizi nedeniyle ivedi bir durum oluşursa 28 Şubat'taki ‘değişen’ kabine toplantısı mecburen öne çekilebileceği de belirtiliyor. 

Erdoğan o açıklamalardan ve çalışmalardan memnun değil
Cumhuriyet gazetesinde yer alan kulis haberine göre ise Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde milletvekili adaylarını belirlerken bu kez “partiyi değil, aday olacak isimleri ön planda tutacağı” ve adayları bizzat kendisinin belirleyeceği konuşuluyor. Erdoğan’ın son dönem milletvekillerinin “Meclis’teki çalışmaları ve yaptıkları açıklamalardan da memnun olmadığı” ifade ediliyor.

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