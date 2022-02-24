Putin emri verdi Rus ordusu Ukrayna'yı işgale başladı! İkinci dalga füze saldırısı sonrası Rus askeri Kiev'e girdi

RUSYA-Ukrayna krizinde korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu açıklamanın ardından önce Donbas'ta başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Son dakika bilgisine göre Rus askeri başkent Kiev'e girdi... İşte Rusya-Ukrayna krizinden son dakika gelişmeler...

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Rusya Lideri Vladimir Putin, Dombas'a askeri harekat emrini verdi. Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi. Rusya'nın işgale resmen başlamasının ardından Ukrayna'nın başkenti dahil bir çok şehrinde patlamalar yaşanırken, dünya ayağa kalktı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi.

15:10 Rus askerleri başkant Kiev'e girdi

Savaş dakika dakika tırmanırken dünyaca ünlü haber ajansı Agence France Press (AFP), Rus askerinin Kiev'e girdiğini duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopteri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, Rus güçlerinin havadan birlik indirebileceğini ve Kiev'de hükümetin bulunduğu bölgeye ilerlemeye çalışabileceklerini söyledi. Açıklamada ayrıca, "Gostomel askeri havalimanında şiddetli çatışmalar devam ediyor" denildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri uçak Obukhov ilçesinde düştü, 14 kişlik mürettebatlı uçakta çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

14:50 Ne zaman biteceğine Putin karar verecek! Demir perde...

Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna sınır muhafızlarının sınırı terk ettiğini duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın işgali hakkında kimsenin konuşmadığı ve bu sözcüğün kabul edilemez olduğu belirtildi. Ayrıca, "Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek. Rusya'yı, demir bir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Rusya'nın Ukrayna operasyonu hedeflerine ulaşmalı. Putin'in isteği belli. Ukrayna'nın silahsızlanmasını istiyoruz" denildi.

Ukrayna ordusu, iki Rus askerinin silahlarıyla birlikte esir alındığını açıkladı.

13:30 Ukrayna'ya 2. dalga füze saldırısı başladı

Ukrayna'ya 2. dalga füze saldırısı başladı. Ülkede başkent Kiev de olmak üzere birçok kentten patlama sesleri geliyor. Ukrayna, Karadeniz'deki Zmeiniy Adası'nı geri almayı başardıklarını duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tüm NATO liderlerini acil toplantıya çağırırken, İsrail Dışişleri, Rusya'nın saldırılarını kınadı.

13:02 40'tan fazla Ukrayna askeri ve bir çocuk öldü

Belarus, Ukrayna ile tüm sınır geçiş noktalarını kapattı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı, şu ana kadar 40'tan fazla Ukrayna askerinin öldüğünü, onlarca yaralı ve sivil kayıp olduğunu açıkladı. Harkov'da bir çocuk Rusya'nın bombardımanında vurulan apartmanda hayatını kaybetti.

Rusya, sivil yerleşim yerini vurdu, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

12:32 Zelensky: Hakı orduya katılmaya çağırıyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kameraların karşısına geçti ve "Ukrayna'nın her vatandaşı ülkenin geleceğini belirleyecek. Ukraynalıları orduya katılmaya çağırıyorum. Düşmanın ciddi kaybı var. Silahlanmak isteyen herkese silah temin edeceğiz" dedi. Zelensky şunları söyledi: "Dünya liderlerine Putin'in de içine dahil edildiği yaptırımların uygulanması konusunda çağrıda bulundum" diyen Zelensky, "Bizim sırtımızı görmeyecekler, kaçmayacağız, yüzlerimizi görecekler. Ukrayna'nın Rusya için tehdit yarattığını söylüyorlar. Bu hiçbir zaman olmadı ve bundan sonra da olmayacak. Bu konuda Rusya ile herkesle konuşmaya hazırız."

12:25 Rusya: Geri çekilme başladı geri çekilenleri vurmayacağız

Rusya Savunma Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. Keşif verilerine göre, Ukrayna ordusuna ait bazı birliklerin geri çekildiklerine işaret edilen açıklamada, “Ukrayna ordusunda silah bırakan birimlerin mevzileri saldırıya tabi değildir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya’ya ait uçak ve zırhlı araç kayıplarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

11:50 Ukrayna: 50 Rus askerini öldürdük, 6 uçaklarını düşürdük

Ukrayna ülkenin doğusunda 50 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, “50 Rus işgalci öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 6’ncı uçak Kramatorsk bölgesinde imha edildi” ifadeleri kullanıldı. Ukrayna Sınır Güvenliği, Rus tanklarının Luhansk bölgesinden sınırı geçtiğini duyurdu. Eçıklamada, “Rus tankları sıra halinde Luhansk bölgesindeki Krasna Talivka, Milove ve Horodyshche’den girdi" denildi. Ukrayna Savunma Bakanı, eli silah tutan herkesi cepheye çağırdı. Belarus lideri Ukrayna'daki askeri operasyonda ordusunun yer almadığını açıkladı.

Ukrayna'nın resmi hesabından bu illüstrasyon paylaşıldı...

10:20 Ukrayna Büyükelçisi: Rus gemilerine Boğazlar kapatılsın

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, yaptığı açıklamada "Türkiye'ye böyle seslendi Hava sahası ve Boğaziçi ve Çanakkale'nin Rus tarafına kapatılması için Resmi talebimizi Türk tarafına ilettik." dedi. "Tüm maskeler indirildi şu an savaş halindeyiz" diyen Bodnar Türkiye'nin Rusların hisselerine el koyması gerektiğini de ekledi.

10:05 Rus yanlısı ayrılıkçılar: 2 Ukrayna uçağı düşürdük

Rusya destekli ayrılıkçılar, Luhansk bölgesinde iki Ukrayna uçağı düşürdüğünü bildirdi. Rusya destekli ayrılıkçılar, ayrıca Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde iki yerleşim yeri olan Shchastia ve Stanytsia Luhanska'nın kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladılar.

09:02 Bearus Rusya'nın yanında savaşa katıldı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko, ordusuna Ukrayna'yı işgal eden Liveuamap'ta Rus ordusuyla bütünleşme ve işbirliği yapma emri verdi. Küba ve Nikaragua Rusya'ya destek verdi.

08:52 Ukrayna: 5 Rus savaş uçağı ile 1 helikopter vurduk

Rusya, savaş uçaklarıyla Ukrayna'nın hava gücünü imha ettiğini açıklarken, Ukrayna'dan flaş karşılık geldi. Ukrayna Doğu'da bir Rus uçağını vurduklarını duyurdu. Daha sonra Ukrayna kaynakları, 5 rus savaş jeti ile 1 askeri helikopter düşürdüklerini duyurdu. Rusya, "Ukrayna ordusu direnmiyor" deyip, uçakların vurulduğu haberini yalanladı.

17:45 Ukrayna'nın hava gücü etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığında yapılan açıklamada, Açıklamada, "Ukrayna’daki askeri altyapı, hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

07:40 Ukrayna'da ülke çapında sıkıyönetim ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy son dakika açıklamasında, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi. Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti.

Rus askeri araçları Ukrayna sınırları içerisinde ilerlemeye devam ediyor.

06:00 Putin canlı yayında saldırı emri verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi. Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı. Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.