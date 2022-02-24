BIST 1.846
DOLAR 14,21
EURO 16,02
ALTIN 890,34
HABER /  EKONOMİ
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!

Türkiye ekonomisinde savaş kaygısı! Hazine Maliye Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması

Türkiye ekonomisinde savaş kaygısı! Hazine Maliye Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı operasyon üzerine dünya piyasaları adeta depremle sarsıldı. İki ülkeyle de kritik ticari ilişkilere sahip Türkiye'nin ekonomisinin nasıl etkileneceği merak ediliyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında Türk lirasına güven duyulup riskli hallerden kaçınılması çağrısı yapıldı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan son dönemdeki gelişmeler ve olası yansımalarına ilişkin basın duyurusu yayımladı.

Bu sabah saatlerinde Rusya'nın saldırısıyla başlayan Ukrayna'daki harekata ilişkin Hazine Ve Maliye Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, Türkiye ekonomisinin sağlam temellere sahip olmasından dolayı birçok iç ve dış şoku bertaraf ettiğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri müdahalenin ise yakından izlendiği belirtilen açıklamada "Türkiye Ekonomi Modeli ile attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirdik" detayına da yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmeler yakından izlenmektedir. Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, Turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır.

Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf etmiştir. Üretimi, ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceleyen; dengeli ve istikrarlı büyümeyi odağına alan Türkiye Ekonomi Modeli ile attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da güçlendirdik.

Bilindiği üzere yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplara karşı karşıya kalmıştır. Son iki ayda Türk Lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Piyasalar sarsıldı Dolar 14'ü geçti

Rusya'nın Ukrayna’ya askeri harekatı sonrası Türk lirası, dolar ve euro karşısında değer kaybetti.

Türk lirasının dolar karşısındaki günlük değer kaybı, yüzde 2,94 euro karşısındaki değer kaybı da yüzde 2,52’ye ulaştı.Dolar/TL kuru 21 Aralık’tan bu yana ilk kez 14’ü geçti.

Gün içinde yükselişinde devam eden dolar Türkiye saatiyle 16.00 itibarıyla 14,25, euro da 16,08’den işlem görüyor.

Rus askerlerinin Ukrayna’da ilerleyişiyle birlikte dolar, altın ve petrol fiyatları da hızlı bir yükselişe geçti.

Brent petrolün fiyatı 105 doları geçti. Spot altın yüzde 2,8’den fazla değer kazandı ve Ocak 2021'in başından beri en yüksek seviyesine ulaştı

Rus rublesi dolar karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Ukrayna gerilimi için konuştu Bayraktar'ın Ukrayna'daki SİHA üssü vuruldu! Rusya ajansı son dakika geçti Türkiye, Rusya Ukrayna savaşı için tavrını koydu! Ankara'dan gelen son dakika açıklama Rusya işgali petrolü vurdu! Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rusya vuruyor Ukrayna cehennemi yaşıyor! Savaştan yürek sızlatan görüntüler geldi
Foto Galeri Rusya vuruyor Ukrayna cehennemi yaşıyor! Savaştan yürek sızlatan görüntüler geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Gül'den Rusya çıkışı! Rusya Türkiye'yi tehdit ediyor
Abdullah Gül'den Rusya çıkışı! Rusya Türkiye'yi tehdit ediyor
Doğu Perinçek'ten Rusya işgaline övgüler! 'Putin, barış ve huzur getiren modeli uyguluyor'
Doğu Perinçek'ten Rusya işgaline övgüler! 'Putin, barış ve huzur getiren modeli uyguluyor'
Türkiye Ermenistan kritik görüşme gerçekleşti 'Önşartsızlık' vurgusu
Türkiye Ermenistan kritik görüşme gerçekleşti 'Önşartsızlık' vurgusu
Ayşe Yüksel kaç yaşında Survivor Ayşe kimdir, sevgilisi var mı?
Ayşe Yüksel kaç yaşında Survivor Ayşe kimdir, sevgilisi var mı?
Survivor Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında aslen nereli? Ardahan Uzkanbaş evli mi?
Survivor Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında aslen nereli? Ardahan Uzkanbaş evli mi?
Ukrayna'dan Türkiye için zor talep! Savaştayız boğazları ve havayı Rusya'ya kapatın 9'uncu maddeyi hatırlattı
Ukrayna'dan Türkiye için zor talep! Savaştayız boğazları ve havayı Rusya'ya kapatın 9'uncu maddeyi hatırlattı
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması: Rusya'nın temelleri sarsılacak
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması: Rusya'nın temelleri sarsılacak
Survivor Anıl Berl Baki kaç yaşında aslen nereli? Survivor Anıl sevgilisi var mı?
Survivor Anıl Berl Baki kaç yaşında aslen nereli? Survivor Anıl sevgilisi var mı?
Pervin Ersoy korumasına çantasını taşıttı! Mehmet Nuri Ersoy'un eşine tepki yağdı
Pervin Ersoy korumasına çantasını taşıttı! Mehmet Nuri Ersoy'un eşine tepki yağdı
Türkiye'yi terk edip Ukrayna'ya giden diş hekimi yardım istedi! 'İnsanlık dışı' deyip isyan etti
Türkiye'yi terk edip Ukrayna'ya giden diş hekimi yardım istedi! 'İnsanlık dışı' deyip isyan etti