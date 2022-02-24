Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması: Rusya'nın temelleri sarsılacak

RUSYA, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerlerken Avrupa'dan tehditler gelmeye devam ediyor. Son olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, yeni yaptırımlar geleceğini belirtip, "Rusya'nın sermaye piyasalarına yaptırımlar içerecek bunlar. Kredi maliyetleri artacak, sermaye çıkışı artacak ve zaman içinde temelleri sarsılacak" dedi.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararını duyurdu. "Burada sadece Ukrayna değil söz konusu olan, Avrupa'nın istikrarı, barış düzenimiz risk altında. İlerleyen saatlerde Avrupalı liderlere yaptırımlar paketi sunacağız. Japonya da dahil olacak mesela." diyen Ursula Von Der Leyen, şöyle devam etti:

"Rusya'nın sermaye piyasalarına yaptırımlar içerecek bunlar. Kredi maliyetleri artacak, sermaye çıkışı artacak ve zaman içinde temelleri sarsılacak. Rusya'nın kritik teknolojilere erişimini de kısıtlayacağız. Açık bir şekilde şunu söyleyeyim, Başkan Putin vatandaşlarına bu durumu açıklamak durumunda kalacak."

Ukrayna'dan gelecek sığınmacı akınına hazırız

AB Konseyi Başkanı Charles Michel “Putin’in başlatmış olduğu bir felaket yaşandı. Avrupa topraklarında 2. Dünya Savaşı’nın bitiminden bu yana görülmeyen bir şey bu. Bu saldırı AB’ye bir saldırıdır. AB, ona üye ülkelerle birlikte Rusya’yı bundan sorumlu tutuyor. Bugün büyük bir yaptırım paketi için hemfikir olduk. Masumlar, kadınlar, çocuklar hedef alındı. Hiç olmadığı kadar desteğimize ihtiyaç duyuyorlar. Siz de insanlarınızı gereksiz bir savaşta kaybetmek istemezdiniz. Ukrayna'dan gelecek sığınmacı akınını hazırız" diye konuştu.