Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması: Rusya'nın temelleri sarsılacak
RUSYA, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ilerlerken Avrupa'dan tehditler gelmeye devam ediyor. Son olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, yeni yaptırımlar geleceğini belirtip, "Rusya'nın sermaye piyasalarına yaptırımlar içerecek bunlar. Kredi maliyetleri artacak, sermaye çıkışı artacak ve zaman içinde temelleri sarsılacak" dedi.Abone ol
AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararını duyurdu. "Burada sadece Ukrayna değil söz konusu olan, Avrupa'nın istikrarı, barış düzenimiz risk altında. İlerleyen saatlerde Avrupalı liderlere yaptırımlar paketi sunacağız. Japonya da dahil olacak mesela." diyen Ursula Von Der Leyen, şöyle devam etti:
"Rusya'nın sermaye piyasalarına yaptırımlar içerecek bunlar. Kredi maliyetleri artacak, sermaye çıkışı artacak ve zaman içinde temelleri sarsılacak. Rusya'nın kritik teknolojilere erişimini de kısıtlayacağız. Açık bir şekilde şunu söyleyeyim, Başkan Putin vatandaşlarına bu durumu açıklamak durumunda kalacak."
Ukrayna'dan gelecek sığınmacı akınına hazırız
AB Konseyi Başkanı Charles Michel “Putin’in başlatmış olduğu bir felaket yaşandı. Avrupa topraklarında 2. Dünya Savaşı’nın bitiminden bu yana görülmeyen bir şey bu. Bu saldırı AB’ye bir saldırıdır. AB, ona üye ülkelerle birlikte Rusya’yı bundan sorumlu tutuyor. Bugün büyük bir yaptırım paketi için hemfikir olduk. Masumlar, kadınlar, çocuklar hedef alındı. Hiç olmadığı kadar desteğimize ihtiyaç duyuyorlar. Siz de insanlarınızı gereksiz bir savaşta kaybetmek istemezdiniz. Ukrayna'dan gelecek sığınmacı akınını hazırız" diye konuştu.
AB'den Belarus'a kınama geldi
Diğer taraftan, Avrupa Birliği (AB), "Belarus'un Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına dahlini" kınayarak, Minsk'i uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırdı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada "Belarus'un Ukrayna'ya karşı bu saldırganlığa dahil olmasını kınıyor ve onu uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz" denildi. Açıklamada ayrıca AB'nin Gürcistan ve Moldova'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığı yinelendi.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, sabah saatlerinde Rusya'nın, Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurmuştu. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun Ukrayna’daki Rus operasyonuna katılmadığını söylemişti.