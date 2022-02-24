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Survivor Anıl Berl Baki kaç yaşında aslen nereli? Survivor Anıl sevgilisi var mı?

Survivor Anıl Berl Baki kaç yaşında aslen nereli? Survivor Anıl sevgilisi var mı?

Survivor 2022 All Star heyecan dolu bölümleri ile devam ederken yarışmacıların hayatı da seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Anıl Berk Baki sevgilisi var mı?

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Survivor 2022 All Star yarışmasında gönüllüler takımında yer alan Anıl Berk Baki’nin kim olduğu, kariyeri ve kaç yaşında olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor 2018’de de yer alan Anıl Berk Baki, o dönem çıktığı yarışlarda izleyicilerin dikkatini çeken yarışmacılar arasında yer almıştı. Peki, Survivor Sema Aydemir kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Anıl Berk Baki kaç yaşında ve nereli?

Anıl Berk Baki kimdir: Survivor Anıl Berk Baki, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslen Trabzonludur. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü mezunu Anıl Berk Baki, yelken sporu ile ilgilenmekte ve aynı zamanda Milli sporcudur. 

Bunun dışında Crossfit antrenörü olarak spor yaşantısını sürdürmektedir. Yelken ve crossfit dışında uzun süre Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmiştir. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Anıl Berk Baki hayvanlara da düşkün biri.

Anıl Berk Baki instagram hesabı: Başarılı yarışmacı Anıl Berk Baki’nin Instagram hesabı izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Instagram’da ‘anilberkbaki’ kullanıcıyla adıyla bulunan başarılı sporcunun tam 129 bin takipçisi bulunuyor.

Anıl Berk Baki boyu-kilosu: Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Anıl Berk Baki’nin fiziksel özellikleri merak ediliyor. 1.80 boyunda olan başarılı yarışmacı 84 kilo ağırlığındadır.

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