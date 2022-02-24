Diyarbakır'da el yazması İbranice deri kitap ve ferman ele geçirildi

DİYARBAKIR'da tarihi eser olduğu değerlendirilen, el yazması İbranice deri kitap ve ferman ele geçirildi. Zanlılar tarihi eserleri 20 bin dolara jandarmaya satmaya çalıştı.

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Diyarbakır'da tarihi eser olduğu değerlendirilen, el yazması İbranice deri kitap ve ferman ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, merkez Yenişehir ilçesinde ikamet eden bazı kişilerin çeşitli eski eserleri 20 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde edildi.



Dört şüpheli, ilçeye bağlı Üçkuyular Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması İbranice deri kitap ve İbranice ferman bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.