BIST 1.833
DOLAR 14,35
EURO 16,17
ALTIN 911,94
HABER /  GÜNCEL
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!

Diyarbakır'da el yazması İbranice deri kitap ve ferman ele geçirildi

Diyarbakır'da el yazması İbranice deri kitap ve ferman ele geçirildi

DİYARBAKIR'da tarihi eser olduğu değerlendirilen, el yazması İbranice deri kitap ve ferman ele geçirildi. Zanlılar tarihi eserleri 20 bin dolara jandarmaya satmaya çalıştı.

Abone ol

Diyarbakır'da tarihi eser olduğu değerlendirilen, el yazması İbranice deri kitap ve ferman ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, merkez Yenişehir ilçesinde ikamet eden bazı kişilerin çeşitli eski eserleri 20 bin dolar karşılığında satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde edildi.


Dört şüpheli, ilçeye bağlı Üçkuyular Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı. Üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen el yazması İbranice deri kitap ve İbranice ferman bulundu.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gizem Memiç kaç yaşında aslen nereli Survivor Gizem sevgilisi kimdir?
Gizem Memiç kaç yaşında aslen nereli Survivor Gizem sevgilisi kimdir?
Piyasalara Rusya şoku! Altın hızla yükseliyor, dolar 14 TL'yi aştı
Piyasalara Rusya şoku! Altın hızla yükseliyor, dolar 14 TL'yi aştı
Elif Gören kimdir kaç yaşında evli mi eşi Yalım Gören kimdir?
Elif Gören kimdir kaç yaşında evli mi eşi Yalım Gören kimdir?
Putin emri verdi Rus ordusu Ukrayna'yı işgale başladı! İkinci dalga füze saldırısı sonrası Rus askeri Kiev'e girdi
Putin emri verdi Rus ordusu Ukrayna'yı işgale başladı! İkinci dalga füze saldırısı sonrası Rus askeri Kiev'e girdi
Bayraktar'ın Ukrayna'daki SİHA üssü vuruldu! Rusya ajansı son dakika geçti
Bayraktar'ın Ukrayna'daki SİHA üssü vuruldu! Rusya ajansı son dakika geçti
Survivor Birsen Bekgöz kimdir kaç yaşında kızı Vera Birsen'in babası kimdir?
Survivor Birsen Bekgöz kimdir kaç yaşında kızı Vera Birsen'in babası kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi sonrası Rusya mesajı: Kabul edilemez!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi sonrası Rusya mesajı: Kabul edilemez!
NATO'dan 'savaşa hazırız' mesajı 4'üncü maddeyi hatırlattı 100 savaş uçağı hazır
NATO'dan 'savaşa hazırız' mesajı 4'üncü maddeyi hatırlattı 100 savaş uçağı hazır
Ukrayna duyurdu! Rusya ve Belarus ile alışverişi durdurdu
Ukrayna duyurdu! Rusya ve Belarus ile alışverişi durdurdu
Evlat nöbetinde aile sayısı 265 oldu: Kardeşimi HDP’liler kandırıp zorla dağa götürdüler
Evlat nöbetinde aile sayısı 265 oldu: Kardeşimi HDP’liler kandırıp zorla dağa götürdüler