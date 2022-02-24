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Survivor Birsen Bekgöz kimdir kaç yaşında kızı Vera Birsen'in babası kimdir?

Survivor Birsen Bekgöz kimdir kaç yaşında kızı Vera Birsen'in babası kimdir?

Survivor 2022 All Star heyecan dolu bölümleri ile devam ederken yarışmacıların hayatı da seyirciler tarafından merak ediliyor. Birsen Bekgöz daha önce 2018 yılında yarışmaya katılmıştı. Daha sonra Nihat Doğan ile olan beraberliği ile gündeme gelmişti. Peki, Birsen Bekgöz kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Survivor Birsen’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor All Star kadrosunda yer alan Birsen Bekgöz yarışmaya daha önce 2018 yılında katılmıştı. 1980 doğumlu olan Birsen Bekgöz aslen Ankaralıdır. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Survivor Birsen, üç Türkiye rekorunun sahibidir.

Almanya'nın Berlin şehrinde hayata gözlerini açan ancak aslen Ankaralı olan Birsen Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde doğdu. Enka’nın kısa mesafe koşucularından olan Birsen Bekgöz, lisansını Kıbrıs’ta bulunan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamladı.

Türkiye'nin milli koşucularından biri olan Birsen Bekgöz, üç Türkiye rekorunun sahibi. Kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu yaşayan Birsen Bekgöz, 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında zirvede yer alan isim oldu. 2004 yılında Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazanan Birsen Bekgöz, İspanya'nın Almeria kentinde 2005 yılında düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.

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