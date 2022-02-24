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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Rusya gerilimi için konuştu: Bu bir darbedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Rusya gerilimi için konuştu: Bu bir darbedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen güvenlik zirvesi sonrası son dakika açıklamalarında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın işgali için "Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin istikrarına vurulmuş bir darbedir" dedi.

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Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabul Töreni'nden konuşan Erdoğan, "Operasyon uluslararası hukuka aykırı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından  satır başları:
-Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim

-Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz.

-Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız.

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