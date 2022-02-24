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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider Rusya'nın harekatıyla ilgili son durumu ele aldı.

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Ukrayna'ya Rusya saldırısı sonrası diplomatik adımlar peş peşe geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

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