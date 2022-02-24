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Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında boyu ve kilosu kaç? Survivor Aşkım kimdir?

Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında boyu ve kilosu kaç? Survivor Aşkım kimdir?

Survivor 2022 All Star heyecan dolu bölümleri ile devam ederken yarışmacıların hayatı da seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Aşkım Burçe Tunay kimdir, kaç yaşında, evli mi? Aşkım Burçe Tunay boyu ve kilosu kaç?

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Survivor Aşkım Burçe Tunay, Survivor yarışmasıyla adını duyurdu. Tunay, cimnastik alanında birçok başarıya imza attı. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü sporcuları arasında yer alan Aşkım Burçe Tunay boyu ve yaşı merak konusu!

Aşkım Burçe TUNAY kimdir: 

2000 doğumlu Tunay,  İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu

2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi

2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi

2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi

2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100Burslu, İngilizce)

2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

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