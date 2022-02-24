Adem Kılıççı kaç yaşında aslen nereli Survivor Adem evli mi?

Survivor 2022 All Star heyecan dolu bölümleri ile devam ederken yarışmacıların hayatı da seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Adem Kılıçcı kimdir, aslen nereli, evli mi? Adem Kılıççı sevgilisi var mı?

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Yarışmacılar arasında eski şampiyon Adem Kılıççı da var. Survivor All Star 2022 ünlüler takımında yarışacak olan Adem Kılıçcı, 2017 ve 2018 yıllarında finale kaldı ve 2018 yılında şampiyon olma başarısı gösterdi. Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Adem Kılıçcı'nın kim olduğuna dair pek çok ayrıntı araştırılıyor. Peki Adem Kılıççı kaç yaşında, aslen nereli, evli mi?

Adem Kılıçcı, 5 Mart 1986 yılında Ağrı'da doğmuştur. 35 yaşında olan ve aslen Ağrılı olan Adem, 11-12 yaşlarından bu yana boks ile ilgilenmiştir. Beş kardeş olduklarını belirten Adem Kılıçcı'nın 2 kız 2 de erkek kardeşi var. Baba tarafının Kafkaslardan Ağrı'ya göçen Türklerden olduğu aktaran Adem Kılıçcı, anne tarafının ise Erzumlu olduğunu ifade ediyor.

Boyu 1.85 olan Adem Kılıçcı'nın kilosu ise 75'tir. 21 yaşına kadar Ağrı'da kaldığını ve sonrasında İstanbul'a geldiğini söyleyen Adem Kılıçcı, çocukluğunun çok hareketli geçtiğini belirtiyor. Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını söyleyen Survivor Adem, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır.

Eğitim hayatı da merak edilen Survivor Adem, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunudur. İlköğrenimi de bu şehirde okuyan Adem, İstanbul'a geldikten sonra Fenerbahçe Boks Şubesi üyesi olmuştur.

Adem Kılıççı başarıları: Ülkemizi milli takım seviyesinde temsil eden başarılı bir boksör olan Adem, çocukluk yıllarından bu yana sevdiği bu mesleği sürdürmektedir. 2004 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonasında gümüş madalya kazanan Adem, olimpiyatlarda da boy göstermiştir.

2004 Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

2007 Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a 14-3 yenilerek elendi.

2009 Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya aldı. (İtalya Pascara)

2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya kazandı. (Ankara)

2012 Londra Olimpiyatlarında yarıştı.

2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır. (Mersin)

2017 Survivor kadrosuna ünlüler takımında yarıştı ve 2. oldu.

2018 Survivor All Star şampiyonu oldu.

Bizim Semtin Çocukları filminde rol aldı.

Adem Kılıçcı evli mi: Adem Kılıçcı bekar mı evli mi sorusu da Survivor izleyicilerinin ve yarışmacıyı destekleyen merak ettiği bir konu. Survivor Adem Kılıçcı evli değil bekardır.

Öte yandan Adem Kılıçcı uzun bir süredir sportial isimli spor salonuyla hizmet vermektedir. Salonun Maltepe ve Dragos olmak üzere 2 şubesi bulunmaktadır.

Adem Kılıçcı instagram hesabı: Sosyal medyayı da aktif kullanan Adem Kılıçcı'nın Instagram hesabı adem_kilicci'dir. 500 binden fazla takipçisi bulunan Adem, günlük hayattan ve spor salonunda spor yaparken çekilen fotoğraflarını paylaşmaktadır.