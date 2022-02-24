BIST 1.841
DOLAR 14,53
EURO 16,38
ALTIN 912,99
HABER /  POLİTİKA  /  CHP
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!

Ukrayna boğazları kapatın deyince Kemal Kılıçdaroğlu bedel ağır olur Montrö var dedi

Ukrayna boğazları kapatın deyince Kemal Kılıçdaroğlu bedel ağır olur Montrö var dedi

UKRAYNA Rusya savaşında top boğazlar sebebiyle Türkiye'nin de kucağına atıldı. Ukrayna ısrarlı açıklamalarla Boğazları kapatın diyor. Hükümet cephesinden bir yanıt gelmezken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'bedeli ağır olur' diyerek hükümete Montrö çağrısı yaptı.

Abone ol

UKRAYNA Rusya savaşında İstanbul ve Çanakkale Boğazları kritik öneme sahip. Hal böyle olunca Ukrayna Türkiye'den arka arkaya taleplerde bulunmaya başladı. Ankara büyükelçisi medya önüne 2 kez çıkıp 'boğazları Rusya'ya kapatın' diye talepte bulundu. Hükümet cephesi bu açıklamalara sessiz kalırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, güvenliği açısından Montrö'ye sadık kalmalıdır" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu Meclis'in acil toplanması çağrısında bulundu

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Güvenliğimiz açısından Montrö Anlaşması'na Türkiye'nin sadık kalması lazım. Birilerinin telkiniyle farklı uygulanmamalıdır. Atılacak her bir yanlış adımın bize faturası ağır olur. Suriye'de 33 askerimiz şehit edildi. Her hangi bir yanlış adımın bize Suriye'de yükleyeceği faturayı dikkatinize sunuyorum."

Kılıçdaroğlu, TBMM'nin acilen toplanması gerektiğini ifade ederek, "Ukrayna’daki gelişmeler, Avrupa’daki gelişmeler, Türkiye’nin de bundan etkileneceğini bildiğimiz için bu görüşmelerin yapmak zorundaydım" diye konuştu.

Türkiye'nin savaş halinde kapatma yetkisi var

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar Türkiye'den İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı kapatma taleplerini resmen iletmişti. Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'ne göre savaş halinde boğazları kapatma yetkisi bulunuyor.

Montrö'nün Türkiye'ye kazandırdığı üç temel hak sıralanıyor:
-Boğazlar bölgesi askerileştirildi. Böylece Türkiye, Boğazlar bölgesine yeniden asker konuşlandırma hakkı elde etti.
-1923'te kurulan Boğazlar Komisyonu'nun yetkileri Türkiye'ye devredildi. Bu da egemenliğin kurulmasını sağladı.
-Savaş ve yakın savaş halinde Türkiye'ye yabancı savaş gemilerinin geçişine kısıtlama koyma yetkisi tanındı. Ayrıca bir seferde geçebilecek savaş gemisi, tipine, sayısına ve ağırlığına sınırlama getirildi ve önceden haber verme şartı konuldu.

CHP MYK toplanıyor
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gelişmeler nedeniyle Denizli programını yarıda keserek Ankara'ya döneceği ve MYK'ya başkanlık edeceği belirtildi.

Muhalefet partileri liderlerile görüştü
Kanaat önderleri toplantısının açılışında yapacağı konuşmanın ardından Ankara'ya döneceği bildirilen Kılıçdaroğlu'nun 5 muhalefet partisinin genel başkanıyla da bir görüşme yaptığı bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun toplantı öncesinde Merkez Efendi Kültür Merkezi'nden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı telefonla arayarak konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

İlgili Haberler
Ukrayna Türkiye'den Boğazları Rusya'ya kapatmasını talep etti! Ankara büyükelçisi açıkladı Akkuyu Nükleer'de doğru bilinen yanlışlar! En yetkili isim konuştu Üçüncü Dünya Savaşı mı başlıyor? Stoltenberg'den 'Yüz yılın savaşı' açıklaması Rusya Ukrayna'yı bombaladı! Uluslararası uçuş trafiği durdu: 185 km yakınına yaklaşmayın
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ukrayna'da siviller ölmeye başladı! Savaştan yürek sızlatan görüntüler geldi
Foto Galeri Ukrayna'da siviller ölmeye başladı! Savaştan yürek sızlatan görüntüler geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Buğday fiyatları 9,5 yılın zirvesine tırmandı korkutan senaryo ekmek fiyatları 25 TL olur
Buğday fiyatları 9,5 yılın zirvesine tırmandı korkutan senaryo ekmek fiyatları 25 TL olur
Mehmet Ersoy eşi Pervin Ersoy kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
Mehmet Ersoy eşi Pervin Ersoy kimdir kaç yaşında ne iş yapıyor?
İstanbul Havalimanı'nda Ruslar ve Ukraynalıların tedirgin bekleyişi: Açız, su içmek istiyoruz
İstanbul Havalimanı'nda Ruslar ve Ukraynalıların tedirgin bekleyişi: Açız, su içmek istiyoruz
Rusya işgali petrolü vurdu! Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor
Rusya işgali petrolü vurdu! Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor
Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri neler Türkiye boğazları açacak mı?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri neler Türkiye boğazları açacak mı?
Panik yaratan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Panik yaratan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Zinchenko'dan Rusya'ya tepki
Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Zinchenko'dan Rusya'ya tepki
Ukrayna'dan Türkiye için zor talep! Savaştayız boğazları ve havayı Rusya'ya kapatın 9'uncu maddeyi hatırlattı
Ukrayna'dan Türkiye için zor talep! Savaştayız boğazları ve havayı Rusya'ya kapatın 9'uncu maddeyi hatırlattı
Cem Gürdeniz'den Montro bildirisi savunması: Masum bir metnin basın açıklaması olarak gördüm
Cem Gürdeniz'den Montro bildirisi savunması: Masum bir metnin basın açıklaması olarak gördüm
Mehmet Nuri Ersoy aslen nereli kaç yaşında eşi Pervin Ersoy kimdir mesleği
Mehmet Nuri Ersoy aslen nereli kaç yaşında eşi Pervin Ersoy kimdir mesleği