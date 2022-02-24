Ukrayna boğazları kapatın deyince Kemal Kılıçdaroğlu bedel ağır olur Montrö var dedi

UKRAYNA Rusya savaşında top boğazlar sebebiyle Türkiye'nin de kucağına atıldı. Ukrayna ısrarlı açıklamalarla Boğazları kapatın diyor. Hükümet cephesinden bir yanıt gelmezken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'bedeli ağır olur' diyerek hükümete Montrö çağrısı yaptı.

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UKRAYNA Rusya savaşında İstanbul ve Çanakkale Boğazları kritik öneme sahip. Hal böyle olunca Ukrayna Türkiye'den arka arkaya taleplerde bulunmaya başladı. Ankara büyükelçisi medya önüne 2 kez çıkıp 'boğazları Rusya'ya kapatın' diye talepte bulundu. Hükümet cephesi bu açıklamalara sessiz kalırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, güvenliği açısından Montrö'ye sadık kalmalıdır" açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu Meclis'in acil toplanması çağrısında bulundu

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Güvenliğimiz açısından Montrö Anlaşması'na Türkiye'nin sadık kalması lazım. Birilerinin telkiniyle farklı uygulanmamalıdır. Atılacak her bir yanlış adımın bize faturası ağır olur. Suriye'de 33 askerimiz şehit edildi. Her hangi bir yanlış adımın bize Suriye'de yükleyeceği faturayı dikkatinize sunuyorum."

Kılıçdaroğlu, TBMM'nin acilen toplanması gerektiğini ifade ederek, "Ukrayna’daki gelişmeler, Avrupa’daki gelişmeler, Türkiye’nin de bundan etkileneceğini bildiğimiz için bu görüşmelerin yapmak zorundaydım" diye konuştu.

Türkiye'nin savaş halinde kapatma yetkisi var Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar Türkiye'den İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı kapatma taleplerini resmen iletmişti. Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'ne göre savaş halinde boğazları kapatma yetkisi bulunuyor.



Montrö'nün Türkiye'ye kazandırdığı üç temel hak sıralanıyor:

-Boğazlar bölgesi askerileştirildi. Böylece Türkiye, Boğazlar bölgesine yeniden asker konuşlandırma hakkı elde etti.

-1923'te kurulan Boğazlar Komisyonu'nun yetkileri Türkiye'ye devredildi. Bu da egemenliğin kurulmasını sağladı.

-Savaş ve yakın savaş halinde Türkiye'ye yabancı savaş gemilerinin geçişine kısıtlama koyma yetkisi tanındı. Ayrıca bir seferde geçebilecek savaş gemisi, tipine, sayısına ve ağırlığına sınırlama getirildi ve önceden haber verme şartı konuldu.

CHP MYK toplanıyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, gelişmeler nedeniyle Denizli programını yarıda keserek Ankara'ya döneceği ve MYK'ya başkanlık edeceği belirtildi.

Muhalefet partileri liderlerile görüştü

Kanaat önderleri toplantısının açılışında yapacağı konuşmanın ardından Ankara'ya döneceği bildirilen Kılıçdaroğlu'nun 5 muhalefet partisinin genel başkanıyla da bir görüşme yaptığı bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun toplantı öncesinde Merkez Efendi Kültür Merkezi'nden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı telefonla arayarak konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.