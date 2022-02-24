Üçüncü Dünya Savaşı mı başlıyor? Stoltenberg'den 'Yüz yılın savaşı' açıklaması

RUSYA'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırı sonrası Avrupa Konseyi Başkanı Von Der Leyen ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell birlikte basın açıklaması yaptı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de yaptığı son dakika açıklamasında 'Yüzyılın en büyük savaşı' tanımında bulundu.

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RUSYA'nın Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağı iddialarıyla NATO'nun sınırına yakınlaşmaması ve ayrılıkçı bölgelerde yaşanan çatışmaları gerekçe göstererek başlattığı askeri harekat üzerine Avrupa, NATO ve ABD çevrelerinden tepki yağmaya devam ediyor. En dikkat çeken açıklamalardan biri NATO'dan geldi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg yaptığı açıklamada, 'Rusya'ya son çağrı yapıyorum. Bu savaşı durdurun. Yüzyılın en büyük savaşı olacak' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı son açıklamada "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınamak ve İttifak'ın koordineli tepkisini tartışmak için konuştum. Rusya'ya yanıt vermek ve NATO'nun Doğu Kanadı'nı güçlendirmek için birleştik." demişti.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar : ''Bugünü hiç bir zaman unutmayın, 24 Şubat'ta dünya degişti Artık hepimiz savaştayız.'' dedi

Avrupa'dan açıklamalar: 2. Dünya Savaşı'ndan beri en kara gün

Avrupa Konseyi Başkanı Von Der Leyen Avrupa'ya savaşın dönmesi Putin'in sorumluluğu olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell "2. Dünya savaşından beri en kara gün. Bu güne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız" dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "II. Dünya Savaşı'ndan beridir en karanlık günü yaşıyoruz. Uluslararası kamuoyu bu konunun ciddiyetinin farkında olmalı. Bu bir ölüm-kalım meselesi. Bu küresel toplumumuzun geleceğiyle ilgili bir meseledir. Birlik içinde duracağız. Bugüne kadar uyguladığımız en sert yaptırımlardan biri olacak. Biz AB olarak çok güçlü bir topluluğuz, bunu kimse hafife almamalı. Aktif olarak tahliye çalışmalarına da destek vereceğiz. Bu krizi Rusya başlattı. Başkan Putin derhal bu anlamsız saldırıya son versin. Avrupa Birliği şimdiye kadarki en güçlü ve en sert yaptırım paketini hazırlıyor. Bu küresel toplumumuzun geleceğiyle ilgili bir meseledir. Birlik içinde duracağız. Biz AB olarak çok güçlü bir uluslar topluluğuyuz bunu kimse hafife almamalı. Aktif olarak tahliye çalışmalarına da destek vereceğiz." dedi.

Rusya müzakereyi reddetti Almanya Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Dostumuz Ukrayna ile koordine içindeyiz. Rusya müzakere önerimizi kabul etmedi. Eğer şimdi Rusya'ya cevap vermezsek, bedelini çok ağır öderiz."

Boris Johnson: Yanıt verilecek

Bu isimlerden biri olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’da askeri operasyon başlatmasının ardından Ukraynalı mevkidaşı ile görüştüğünü söyledi.

Putin’in “Ukrayna’ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçtiğini” belirten Johnson, Twitter mesajında, “İngiltere ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek” diye yazdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss de Twitter’dan yaptığı açıklamada “Başkan Putin’in Ukrayna halkına karşı başlattığı korkunç, sebepsiz saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

İngiltere’nin Ukrayna’nın yanında olduğunu belirten Truss, “Bu korkunç saldırıya yanıt vermek için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız” dedi.

Almanya'dan açıklama

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı uluslararası hukukun bariz ihlalidir" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a askeri operasyon başlatmasının ardından açıklamalarda bulundu. Başbakan Scholz Rus saldırılarının hiçbir şekilde haklı gösterilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu, Ukrayna için korkunç bir gün ve Avrupa için karanlık bir gündür" dedi. Başbakan Scholz ayrıca, desteklerinin Ukrayna halkıyla olduğunu ve Rusya’nın bu askeri harekatı bir an önce durdurması gerektiğini ifade etti.

Macron'dan açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Macron sosyal medyadan açıklamasında şunları söyledi: "Fransa, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açma kararını şiddetle kınıyor. Rusya askeri operasyonlarını derhal sonlandırmalıdır. Fransa, Ukrayna ile dayanışma içindedir. Ukraynalıların yanında yer alıyor ve ortakları ve müttefikleri ile savaşı bitirmek için çalışıyor."