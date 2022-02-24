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Formula 1'de Rusya GP kaldırıldı Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldı

Formula 1'de Rusya GP kaldırıldı Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldı

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si için sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Resmi bilet satış sitesinde Rusya GP kaldırılırken yerine İstanbul pisti için sayfa açıldı. Konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi.

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Formula 1'in resmi bilet satış sitesinde Rusya GP'nin kaldırıldığı ve 2022 Türkiye Grand Prix'si için sayfa açıldığı görüldü.

Bu sezon planlamasında normal şartlarda yer alamayan Türkiye GP'nin bu gelişme ile birlikte Rusya'nın yerine yarış takvimine girebileceği iddiaları gündeme geldi. 

Formula 1 yönetiminden veya İstanbul Park yönetiminden konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Formula 1'in internet sitesinde yer alan sayfa şu şekilde:

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