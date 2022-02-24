Güler Işık kimdir kaç yaşında evli mi çocuğu var mı? Güler Işık ne kanseri?

Dişi İbrahim Tatlıses lakabıyla bilinen ünlü türkücü Güler Işık kötü haberi duyurdu ve sevenlerinden dua istedi. Güler Işık, ikinci kez meme kanserine yakalandı. Göğsünde bir ağrı hissederek doktora giden Güler Işık bir kez daha kanserle savaşacak. Şarkıcı Güler Işık 53 yaşında aslen Şanlıurfa Siverekli ve aşiret kızı. 3 sinema filminde oynayan Güler Işık hiç evlendi mi, eşi ve çocukları kimdir?

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Göğsünde bir ağrı hissederek doktora giden Güler Işık kötü haberi aldı ve ikinci kez meme kanserine yakalandığını duyurdu. Sevenlerine kahreden haberi veren Dişi İbrahim Tatlıses lakaplı Güler Işık, sevenlerinden dua istedi. Bu üzücü gelişmenin ardından Güler Işık'ın hayatı bir kez daha merak konusu oldu. Kanser tedavisi gören ve kanseri yendikten sonra tesettüre giren Güler Işıki sahneleri ve sanat hayatını bıraktı. Yaşamımdan dolayı artık bu işleri kabul etmiyorum diyen Güler Işık şimdi bambaşka bir hayat sürüyor. Şarkıcı Güler Işık 53 yaşında aslen Şanlıurfa Siverekli ve aşiret kızı. 3 sinema filminde oynayan Güler Işık hiç evlendi mi, eşi ve çocukları kimdir?

Hastalığı yeniden nüksetti:

Işık, hastalığa yakalanma sürecini, "İlk kez 2015 yılında bu illet hastalığa yakalandım ama çok şükür atlatmıştım. Bir şey yoktu, kontrollerimi yaptırıyordum.

Ani kararla tesettüre girdi: "Dişi İbrahim Tatlıses" lakaplı ünlü türkücü Güler Işık Radikal bir kararla tesettüre girdi. Namaza başladı. Güler Işık hayatındaki bu ani değişikliğin neden ve nasıl gerçekleştiğini anlaşmıştı.

Rüyasında iyileşeceğini gördü: Kanser tedavisi başlayan Işık, Umre'ye gitme kararı aldı. Umre ziyareti sırasında şifa bulmak için dua eden ve iyileştiğine dair Allah'ın kendisine bir işaret göndermesini isteyen Işık, gece etkileyici bir rüya görür. Kanserin etkisiyle koltuk altında üç tane beze oluşan Işık, rüyasında, koltuk altından üç tane böceğin çıktığını görür. Umre ziyaretinden dönüşünde ameliyat olan Işık'ın koltuk altındaki kanser hücrelerinin yok olduğu görülür.

Rüyası çıktı tesettüre girdi: Rüyası doğru çıkan ve duasının kabul olduğunu öğrenen Işık, radikal bir kararla tesettüre girdi ve namaza başladı. Işık, tesettüre nasıl girdiğini ve hastalık sürecinde yaşadığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Bundan sonra sahne hayatına ara vermeyeceğini söyleyen Işık, içkili olmayan mekanlarda, kına gecelerinde sahne alacağını söyledi.

Güler Işık kimdir: Usta Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Işık çocukluk yıllarının oldukça fakirlik içinde geçtiğini babasının ailesini geçindirmek için ayakkabı boyacılığı yaptığını belirtmiştir. Kendisi de o dönemde dağlarda kışlık odun topladığını ve başak biçtiğini bir röportajında anlatmıştır.

Babasının desteği ile Gaziantep Halk Evi’nde 2 sene Halk Müziği eğitimi alan Güler Işık daha sonra çay bahçelerinde programlar yapmaya başlamış 1977 senesinde Ankara’ya taşınmıştır.

Ankara radyosu tarafından gerçekleştirilen bir yarışmayı kazanan Güler Işık henüz kaset çıkarmadan televizyon dünyasına adım atmış ve plakçılardan kaset teklifleri almaya başlamıştır. Müzik kariyerinin dışında 3 sinema filminde de rol alan Güler Işık aslen Şanlıurfa Siverek’lidir.