Belarus da Ukrayna karşısında Rusya'ya katılma kararı alıp savaşa girdi

RUSYA yanlısı politikalarıyla bilinen Belarus da Ukrayna karşıtı olarak Rusya'nın yanında olma kararı aldı. CNN'de Belarus askerleri Ukrayna’ya saldırmak için Rus birliklerine katıldığını duyurdu. Avrupa, Belarus'u Rusya ile arasında adeta 'tampon bölge' olarak görüyordu. Belarus'un Rus politikalarına uyumlanması halinde Rusya'nın Avrupa'ya hakimiyeti kolaylaşacak.

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ordusuna Ukrayna'yı işgal eden Liveuamap'ta Rus ordusuyla bütünleşme ve işbirliği yapma emri verdi. Avrupa Basını Belarus'tan Ukrayna'ya yapılan atışları sıcak gelişme olarak doğruladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko da Putin gibi NATO'nun kendi sınırlarına gelmesinden dolayı rahatsızlığı sık sık dile getirdiği biliniyor. Halkın bir bölümü ise Avrupa'ya yanaşma ve NATO ile işbirliği yapma isteğinde.

AFP haber ajansı, Ukrayna sınır güvenlik birimlerinin açıklamasını aktardığı haberinde, ülkenin kuzey sınırı boyunca topçu saldırısına uğradığını ve Ukrayna güçlerinin de ateşe karşılık verdiğini bildirdi. Bu saldırının şimdi Ukrayna'nın kuzeyinden de geldiği anlamına geliyor.

Ukrayna'nın kuzey sınırında bulunan Belarus, uzun süredir Rusya ile müttefik. Askerlerinin bir kısmını Belarus'a yığan Rusya, bir süredir de Minsk yönetimiyle ortak tatbikat düzenliyordu.

CNN, Belarus'tan Ukrayna'ya giren askeri konvoy görüntülerini yayınladı.

Belarus Rusya ve Batı arasında Lukaşenko'nun Rus lider Putin ile arasının iyi olduğu ve askeri ve ticari faaliyetleri biliniyor. Ancak Belarus halkı bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Belarus'un Rusya ile olan ilişkilerinden ve Lukaşenko politikalarından rahatsız olanlar sık sık protestolar düzenliyor.

Belarus Avrupa için zaman zaman 'tampon bölge' olarak dillendiriliyor. Ülkenin batısında NATO üyeleri Polonya, Litvanya ve Letonya yer alıyor. Ülke güneyde Ukrayna, doğuda ise Rusya ile sınırdaş.

Belarus, en son Kazakistan operasyonlarında da adını duyduğumuz NATO'ya karşı kurulan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi bulunuyor. Rusya’nın hakimiyetinde bir askeri ittifak olan KGAÖ’nün diğer üyeleri ise Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de resmen dağılması sonrası Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Ermenistan 15 Mayıs 1992 yılında Taşkent'te Kolektif Güvenlik Anlaşmasını imzaladı. Bu metin, üyeler arasında işbirliğinin artırılması ve ortak tehlikelere karşı politika üretilmesini içeriyordu.