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Türkiye iki arada kaldı! Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü 'hayal kırıklığı' dedi Ukrayna yardım istedi

Türkiye iki arada kaldı! Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü 'hayal kırıklığı' dedi Ukrayna yardım istedi

Ukrayna'ya resmen askeri harekat başlatan Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye zor durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesine ilişkin detayları açıklayan Kremlin, NATO ve ABD tepkisinden duyulan hayal kırıklığını dile getirdi. Ukrayna Büyükelçiliği ise Türkiye'den yardım çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesine ilişkin son dakika açıklaması yapıldı.

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RUSYA ordusu artık resmen Ukrayna topraklarında... Türkiye'nin de aralarında bulunduğu arabuluculuk girişimleri sonuçsuz kaldı ve Ukrayna'ya harekat başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Erdoğan dün gazetecilere yaptığı açıklamasında iki ülkeyle de Türkiye'nin arasının iyi olduğunu ve ikisinden de vazgeçilemeyeceğini vurgulamıştı. Operasyondan sonra Türkiye'nin tavrının ne olacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Zirvesi'ni toplama kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü Kremlin'den açıklama
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Kremlin'den yapılan açıklamada Rus lider Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Liderler, Rusya'nın Donetsk ve Logansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanımasına ilişkin durumu ele alarak görüş alışverişinde bulundu. Putin, Ukrayna makamlarının Donbass'taki saldırganlığına ve Minsk Anlaşmalarını uygulamayı kategorik olarak reddetmelerine dayanarak bu kararı almanın somut gerekliliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin bilinen görüşlerini paylaştı.

Rusya Federasyonu için uzun vadeli ve yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturma konuları da görüşmede ele alındı. Bu bağlamda Putin Rusya'nın meşru endişelerini ve taleplerini görmezden gelme girişimine dönüşen NATO ve ABD'nin tepkisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Liderler, Rus-Türk ilişkilerinin çeşitli formatlarda devam ettirilmesi konusunda anlaştı."

Ukrayna'dan yardım çağrısı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz." açıklaması yaptı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz."

Güvenlik Zirvesi toplanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı harekat sonrasında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Zirvesi'ni acil toplama kararı aldı.

Arabulucu olma teklifi dile getirilmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya arasında gerilim tırmanmadan önce teklif gelmesi halinde arabulucu olmaya sıcak baktığı biliniyordu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 hafta önce Ukrayna lideri Zelenski ile Kiev'de bir araya gelmişti. Çin'de olimpiyatların açılışı ziyaretine giden Rus Lider Putin'in ise Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.

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