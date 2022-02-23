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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Hayrettin Eren'in ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Hayrettin Eren'in ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, aileye Kur'an ve bayrak hediye etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turunun Senegal ayağında Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren kalp krizi geçirerek şehit olmuştu.

Bugün son yolculuğuna uğurlanan Eren'in cenazesinin ardından Erdoğan, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Türk bayrağı ve Kur'an hediye etti
Erdoğan, Yenimahalle Çamlıca Mahallesi'ndeki evde şehit Eren'in eşi Sadiye Eren ve yakınları tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti. Erdoğan, taziye evinden ayrılırken çevredeki vatandaşlarla da sohbet etti.

Ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de hazır bulundu.

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