Galatasaray'da menajerlik ücretleri açıklandı! Falcao'ya rekor ödeme

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 2015-2022 arasında 51 futbolcu transferinde 66 menajere toplam 39 milyon Euro komisyon ödendiğini açıkladı.

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Galatasaray'da başkan Burak Elmas, online toplantıda kulüp üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Elmas, toplantıda sarı-kırmızılı kulübün menajerlere ödediği ücretlerle alakalı bilgilendirme yaptı.

Galatasaray Kulübünün 2015-2022 yılları arasında yaptığı transferlerin menajer maliyeti bugünün kuruyla 650 milyon TL'yi buldu.

Galatasaray başkanı Burak Elmas, 2015-2022 arasında 51 futbolcu transferinde 66 menajere toplam 39 milyon Euro komisyon ödendiğini açıkladı.

Elmas, Radamel Falcao için ödenen menajerlik ücretinin 3 milyon Euro, Jesse Sekidika'nın menajerine ödenen ücretin ise 1.6 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Burak Elmas'ın açıklamalarına göre Galatasaray'da menajerlere ödenen miktarlar:

Dursun Özbek dönemi: 12 milyon Euro

Mustafa Cengiz dönemi: 23 milyon Euro

Burak Elmas dönemi: 4 milyon Euro

Falcao için ödenen rakam

Burak Elmas, Falcao'nun maliyetini açıkladı. Kolombiyalı golcü için toplam 22,9 milyon Euro harcama yapıldı. Öte yandan 3 ayrı temsilciye toplam 3.75 milyon Euro ödeme yapıldı.

İşte Burak Elmas'ın açıkladığı diğer rakamlar:

Mbaye Dıagne

Maliyeti brüt 26.9 milyon Euro. Sporcunun net kazancı üzerinden %18 menajerlik harcaması.

Chrıstıan Luyındama

Brüt maliyeti 14.3 milyon Euro. Sporcunun net kazancı üzerinden %21 menajerlik harcaması.

Jesse Sekıdıka

2 ayrı temsilciye 1.575 milyon Euro.

Ayrıca Mitroglou için 2 ayrı temsilciye 700 bin Euro, Seri için 2 temsilciye 550 bin Euro, Nzonzi için 3 ayrı temsilciye 600 bin Euro ödendiği açıklandı.

Açıklamada Galatasaray'ın Haziran 2016'dan bu yana 40.5 milyon Euro temsilcilik harcaması yaptığı ifade edildi.

Galatasaray başkanı bu sezon transfer edilen futbolcu maaşlarını da duyurdu;

• Erick Pulgar - 750 bin Euro

• Inaki Pena - 375 bin Euro

• Bafetimbi Gomis - 750 bin Euro (2022-2023 sezonu 1 milyon 750 bin Euro)

• Semih Kaya - 4 milyon TL