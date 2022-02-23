Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 198'e yükseldi

BREZİLYA'da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 198'e yükselirken kayıp olan 69 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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BREZİLYA'nın Rio de Janeiro eyaletinin dağlık bölgesindeki Petropolis şehrinde 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma çalışmalarında 9'uncu güne girilirken Petropolis Belediyesi yetkilileri hayatını kaybedenlerin sayısının 198'e ulaştığını ve şu ana kadar yakınları tarafından bildirilen kayıp kişilerin sayısının ise 69 olduğunu açıkladı.

Hayatını kaybeden 181 kişinin kimliği tespit edildi

Hayatını kaybeden 181 kişinin kimliği belirlenirken diğer hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti için ailelerinin beklendiği belirtildi. Yüzlerce şehir sakininin evsiz kaldığı felaket sonrası barınaklarda hala 811 kişinin kaldığı bildirildi. Rio de Janeiro Valiliği, Petropolis şehrinde felaketten etkilenen iş yerleri için daha önce açıklanan 200 milyon real (39 milyon 760 bin dolar) kredi bütçesinde limitin kaldırıldığını, Petropolis şehrindeki şirketlere ihtiyaçları kadar kredi sağlanacağını duyurdu.