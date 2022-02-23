ABD'de aşı karşıtı kamyoncular başkente doğru harekete geçti

ABD'de Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden aşı karşıtı kamyoncuların konvoyu bugün Pennsylvania eyaletinden ayrılarak başkent Washington DC'ye doğru yola çıktı.

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Dünya koronavirüs salgınına karşı en büyük silahı olan aşılar sayesinde tam olarak olmasa da belirli bir normalleşme sürecine girdi.

Yeni çıkan varyantlarla salgına karşı mücadelede gerilemeler yaşansa da toplum bağışıklığının sağlanmasının önündeki en büyük engellerden biri aşı karşıtlığı.

Bu kapsamda birçok ülkede örgütlenen aşı karşıtları eylemlerine devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda bu eylemlerin en kapsamlılarından biri Kanada'da yaşanmış, ülkedeki binlerce kamyoncu başkente gelerek büyük bir gösteriye imza atmıştı.

Bu kez ABD'li kamyoncular aynı eyleme başladı.

Başkent'e doğru yola çıktılar

Korona kısıtlamalarını protesto eden aşı karşıtı kamyoncuların konvoyu bugün Pennsylvania eyaletinden ayrılarak başkent Washington DC'ye doğru yola çıktı.

1 MART'A BAŞKENTE ULAŞACAKLAR

Ülkenin dört bir yanından gelen diğer konvoyların 1 Mart'ta ABD başkentine ulaşması bekleniyor.

Kamyoncuların, Washington DC'yi çevreleyen 495 no'lu otoyolu kapatarak protestolarını yapmayı planladıkları belirtiliyor.

Biden'ın konuşması ile aynı gün

Aşı karşıtı kamyon şoförlerinin Biden’ın 1 Mart’ta Kongrenin ortak oturumunda, "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacağı hafta, Washington DC'deki ana çevre yollarını trafiğe kapatarak aşı zorunluluğunu protesto etmesi bekleniyor.

700 ulusal muhafız görevlendirildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington DC Polisi ve Kongre Polisi'nin Ulusal Muhafız talebine olumlu yanıt verdi.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 400 Washington DC Ulusal Muhafız personelinin belirli trafik bölgelerinde Washington DC polisine yardım etmek üzere görevlendirildiği belirtildi.

Washington DC'nin çevre eyaletlerinden yaklaşık 300 Ulusal Muhafız da Kongre Polisinin güvenlik önlemlerine destek verecek.