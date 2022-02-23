Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz ekonomik beklentileri karmaşık hale getirdi

RUSYA'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıması ABD Merkez Bankası (Fed) beklentilerini de karmaşık hale getirdi. JP Morgan ve Moody's ekonomistleri petroldeki gidişatın Fed'in kararlarında belirleyici olacağına dikkat çekiyor.

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki geriliminin artması ABD Merkez Bankasının (Fed) mart sonrası atacağı adımlar konusunda belirsizliklere yol açıyor. Jeopolitik gerilim petrol fiyatlarında yükselişe neden oluyor. Petroldeki yükseliş enflasyonist baskıları artırdığı için dünyanın en fazla petrol tüketen ülkelerinden olan ve son dönemde yüksek enflasyonla mücadele eden ABD için kritik önemde.

Moody's'ten enflasyon tahmini

Moody's Analytics'in şef ekonomisti Mark Zandi, petroldeki yükselişin önemli olduğunu belirterek, "Gerilim nedeniyle petrol yükseldi. Eğer bu yükseliş devam ederse halihazırda yüzde 7.5 olan yıllık enflasyona etkisi 0.5 puan olur. Bu gerilim Fed'in enflasyonu dizginleme ve tam istihdama geri dönme çabalarını karmaşık hale getirecek" değerlendirmesini yaptı.

Zandi, Fed'in şu an enflasyonu düşürmeye odaklı olduğunu, petrolde 150 dolara yükselişin düşük bir olasılık olduğunu ancak Fed'in petrol fiyatlarını yakından takip edeceğini belirtirken Fed'in büyümeden ziyade enflasyonist etkilere odaklandığını dile getirdi ve "Pandemi arz şokuna neden olmuştu, şimdi ise petrol fiyat şokuyla karşı karşıyayız. Bu nedenle Fed için durum biraz zorlu" diye konuştu.

JP Morgan: 50 baz puan artış beklentisi azaldı

JPMorgan'ın şef ekonomisti Bruce Kasman ise Ukrayna gerilimi nedeniyle işlerin daha karmaşık hale geldiğini, Fed'in mart ayında faizi 50 baz puan artırma beklentisinin azaldığını ve 25 baz puanlık artış olabileceğini öngördü.

Fed'in genelde petrol fiyatlarının arttığı dönemlerde faiz artırmaya alışık olmadığını belirten uzman, "Bu kesinlikle baskı unsuru. Büyümenin olumsuz etkilenmediği zamanlarda yüksek enflasyon orta vadeli bir problem haline geliyor. Madalyonun öbür yüzünden bakınca Fed sıkılaşırken negatif arz şokuyla karşı karşıya kalınıyor ve büyümede negatif arz şokunun etkisi artıyor. Bunu Paul Volcker döneminden beri görmedik" dedi.

Eski Fed Başkanı Paul Volcker enflasyonla agresif mücadelesiyle tanınıyordu. Volcker petrol krizi sırasında faizleri yüzde 10'dan yüzde 20'lere çıkararak enflasyonu düşürmüştü.