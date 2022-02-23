Survivor Atakan eşi ve oğlu kimdir Serap korkmaz kaç yaşında ne iş yapıyor?

Survivor All Star'ın dikkat çeken isimlerden biri Ünlüler takımında yarışan Avatar Atakan lakaplı Atakan Arslan oldu. Performansı ile konuşulan Atakan, özel hayatı ile de merak ediliyor. Aslen Sivaslı olan Atakan 32 yaşında. 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenen Survivor Atakan'ın Leon Aslan adında bir oğlu var.

Abone ol

Birbirinden güçlü rakiplerin bir araya geldiği Survivor 2022 All Star kadrosunda en dikkat çeken isimlerden biri de eski şampiyonlardan Avatar Atakan oldu. Başarıları kadar özel hayatı ile de merak edilen Survivor Atakan aslen Sivaslı ve 32 yaşında. 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenen Atakan'ın Leon Aslan adında bir oğlu var. Peki Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz kimdir, ne iş yapar?

Çağan Atakan Arslan, 07 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başladı. Vücut geliştirmeye küçük yaşlarda başlayan sporcu, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmasının ardından günümüze kadar birçok başarıya imza attı.

Atakan Arslan, İstanbul Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Kickboks, muay thai ve free fight branşlarında kendisini geliştirmiş ve bir çok madalya kazanmıştır.

Atakan Arslan, İstanbul Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Kickboks, muay thai ve free fight branşlarında kendisini geliştirmiş ve bir çok madalya kazanmıştır.

Atakan Arslan Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ediyor ve profesyonel müsabakalara çıkıyor.

Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında iç mimar ve aynı zamanda endüstri ürünleri tasarımcısı olan Serap Korkmaz ile evlendi ve bu evlilikten Aslan adında bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Serap Korkmaz ne iş yapıyor: 33 yaşındaki Korkmaz, lise eğitiminin ardından İtalya'ya gitti. Burada iç mimarlık döneminde kendisini geliştirdi ve birçok ünlü mimarlık firmalarında çalışma yaptı.