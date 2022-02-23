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Meral Akşener'den CHP'ye İstanbul ve Ankara göndermesi: Hatırlatmak lazım

Meral Akşener'den CHP'ye İstanbul ve Ankara göndermesi: Hatırlatmak lazım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında, "İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Unutanlar açısından bazen hatırlatmakta fayda oluyor" sözleriyle Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) göndermede bulundu.

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İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) arasında sık sık, "Biz olmasaydık kazanamazdınız" polemiği yaşanıyor. Bunun bir benzeri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından da dillendirildi. 

Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündemdeki konularak ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasının bitimine yakın dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"Unutuluyor hatırlatmak lazım"
31 Mart seçimlerindeki ittifakı hatırlatan Akşener, "Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Bir şey değişti, her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak lazım" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in bu sözleri CHP'ye mesaj olarak yorumlandı. CHP ve İYİ Partili isimler sık sık benzer söylemlerde bulunarak birbirini hedef alıyor. "Biz olmasaydık kazanamazdınız" çıkışlarında bulunuyor.

Akşener rahatsızlığını gizlemedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olma uğruna tavizler vermesinin İYİ Parti Genel Başkanı'nı rahatsız ettiği de konuşuluyordu. Akşener, muhalefet partisi liderlerinin bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısından rahatsız olarak ayrıldığını gizlememişti.

"İYİ Parti yok sayılıyor"
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, "CHP'li belediyeler ve başkanları, özellikle İBB, İYİ Parti'nin oylarıyla seçildiklerini unuttular. CHP'li belediyeler İYİ Parti teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıyor, istişare etmiyor" demişti.

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