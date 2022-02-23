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Karadeniz'de hamsi bitti! Balık fiyatları cepleri yakıyor: Öncekiler gibi satışımız yok

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karadeniz'de hamsi bitti! Balık fiyatları cepleri yakıyor: Öncekiler gibi satışımız yok

SİNOP’ta hamsinin tükenmesiyle balıkçı tezgahlarını istavrit ve mezgit süslemeye başladı. Karadeniz’de hamsi bitince balıkçılar denizde mezgit ve istavrit avlamaya başladı.

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Sinoplu balıkçı Hasan Yusufoğlu, son dönemlerde trol avının sürdüğüne değinerek; “Hamsi İğneada’dan avlanıyordu, sonu geldi. Tirsi bulunuyor tezgâhta troldan geliyor, mezgit, istavrit var. Hamsi gelse de vatandaş için bundan sonra pahalı olur. Mezgit alıyor vatandaş. Öncekiler gibi satışımız yok zaten. Karadeniz’de çok bir av yok, gırgırların çoğu paydos gibi. Herkes evinin önüne bağladı teknelerini. Buradaki gırgırlar istavrite çalışıyorlar. Akşama kadar 20-30 köpük topluyorlar" dedi. Sinop’ta balıkçı tezgâhlarında mezgit 30-35 TL, iri mezgit 60 TL, istavrit 35-40 TL, barbunya 70 TL’den satılıyor.

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