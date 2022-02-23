Metin Şentürk'ün Fenerbahçe paylaşımı olay oldu yorum yağdı

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün kötü performansıyla eleştirilerin odağı haline gelen Fenerbahçe'ye ilişkin ""Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe'nin bu halini görmüyorum" yorumu sosyal medyada çok konuşuldu.

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1980’li yıllardaki şarkıları ve besteleriyle popülerleşen Metin Şentürk, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Ünlü sanatçı Şentürk, şu sıralar taraftarların eleştiri hedefinde olan Fenerbahçe'nin performansıyla ilgili Twitter hesabından yorum yaptı.

Şentürk "Herhalde en mutlu Fenerbahçeli benim. Fenerbahçe'nin bu halini görmüyorum" dedi.

Şentürk'ün bu paylaşımı bazı sarı lacivertli taraftarlar tarafından çok beğenildi. Kimi rakip takım taraftarları da bu fırsatı kaçırmayıp Fenerbahçe'yi dalgaya alan yorumlarda bulundular.

Şentürk'ün paylaşımının altına yorum yağdı

