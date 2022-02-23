Berna Keklikler sevgilisi kimdir kaç yaşında nereli Gilmher Croes gizemli hayatı

Survivor All Star'da gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler'in sevgilisi merak konusu oldu. Ben ilk kez aşık oldum ve buraya geldim diyen Berna Keklikler sevgilisi için gözyaşı döktü. Bu gelişmenin ardından Berna Keklikler'in sevgilisi Gilmher Croes merak edildi. Berna Keklikler'in sevgilisi Gilmher Croes 29 yaşında, Aruba’nın başkenti Oranjestad'da doğdu. Bir dönem modellik yapan ve ödüllü oyuncu olan Berna Keklikler'in 4 yaş küçük sevgilisi hakkında bilinmeyenler...

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Survivor All Star'da daha ilk bölümden dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler oldu. İddiasının her zaman arkasında duran Berna Keklikler 2017 yılındaki Survivor'da da sivri dili ile şimşekleri üzerine çekmişti. Bu akşamki Survivor yeni bölüme Berna Kekliler'in sevgilisi damga vuracak. Bu akşam iki takımda iletişim ödülü için yarışacak. Survivor Berna ise gözyaşları ile geceye damga vuracak. İlk kez aşık oldum, buraya geldim, onu çok özledim diyen Berna Keklikler'in sevgilisi merak konusu oldu. Berna Kekliklerin ilk kez aşık oldum dediği sevgilisi Gilmher Croes 29 yaşında ve Aruba’nın başkenti Oranjestad'da doğru. 3 kardeş olan Gilmher Croes bir dönem mankenlik de yaptı. Gilmher Croes'un instagram hesabı gilmhercroes ve 1.5 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

Berna Keklikler'in sevgilisi Gilmher Croes kimdir:

Gilmher Croes 7 Temmuz 1993 tarihinde Karayip Denizi’nin güneyinde bulunan Aruba’nın başkenti Oranjestad'da dünyaya gelmiştir. Aruba’nın başkenti Oranjestad’da büyüdü ve Aruba Üniversitesi’ne girdi. Gerçek adı Gilmher Croes fakat kendisi takma adı olan Gil Croes’i kullanmaktadır. 3 kardeş olan Gilmher’in ablası ve bir erkek kardeşi vardır. Ablası Roxanne Kook-Croes ve erkek kardeşi Jayden Croes’dir. Annesinin adı Susanne Croes babasının adı ise Gilbert Croes ‘dir. Ayrıca kardeşi Jayden ile birlikte CroesBros YouTube kanalını yönetmektedir.

Ünlü olmadan önce, Aruba’nın başkenti Oranjestad’da kardeşleri ile beraber büyümüş ve ailesi ile yaşamıştır. Model olarak çalıştı ve Facebook’ta komedi skeç videoları yaptı. Aynı zamanda 2015 yılında Aruba Kısa Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan bir aktördür. Aruba’nın 2015’in Sosyal Medya Yıldızı seçilmiştir. Fenomenin Tiktok hesabında 30 milyondan fazla takipçisi bulunmaktadır. Gilmher , TikTok kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Hesabında öncelikle dudak senkronizasyonu videoları sayesinde hayranlarının dikkatini çekmeye başladı ve kısa sürede bir milyon hayran kitlesine sahip oldu. Gilmher, diğer sosyal medya platformlarını da denedi.

Berna Keklikler kimdir:

Berna Keklikler, 25 Şubat 1989 tarihinde Almanya’da dünyaya geldi. Toplamda üç kardeş olan Berna keklikler'in bir kız bir de erkek kardeşi var.

Berna Keklikler'in kardeşlerinden biri oyuncu ve model Berrin Keklikler'dir. Anne ve babası hala Almanya’da yaşayan Berna Keklikler'in ekran yolculuğu ilk olarak Göz6 isimli yarışma programla başlamıştır. Göz6 yarışmasını kazanıp sonrasında Survivor 2017 yarışmasına katılan Berna Keklikler bir dönem de Stil Avcıları isimli yarışma programında yer almıştır.

Berna Keklikler'in eğitimi ekonomi üzerinedir. 2014 yılından bu yana kardeşi ile birlikte İstanbul’da yaşan Berna Keklikler geçmiş yıllarda Almanya’da katıldığı Miss Turkuaz Germany yarışmasında da 2011 güzeli seçilmiştir.

Çok küçük yaşlardan itibaren yüzme sporu ile ilgilenen Berna Keklikler, yüzme ve spor kariyerini hobi olarak yapmış, Lise mezuniyetinin ardından modelliğe yönelmiştir. Günümüzde ise oyunculuk eğitimi almakta ve oyunculuk ve sunuculuk ile kariyerini sürdürmeye karar vermiştir.