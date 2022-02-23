Galip Aykaç BİM CEO'su kimdir, aslen nereli? Galip Aykaç yaşı kaç?

BİM CEO'su Galip Aykaç, zamların sorumluluğunu iktidara atttı ve dikkat çeken zam açıklamaları yaptı. Bu gelişmenin ardından Galip Aykaç merak konusu oldu. Peki BİM CEO'su Galip Aykaç kimdir, aslen nereli? Galip Aykaç evli mi eşi kimdir?

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BİM CEO'su Galip Aykaç, zamların sorumluluğunu iktidara atarak, "Nasıl ki döviz kurlarındaki artışta sebebin döviz büroları, akaryakıt zammında benzin istasyonları olmadığı gibi bizlerin de buradaki payının son derece sınırlı olduğunu söylemek isterim" dedi. Bu açıklamanın ardından BİM CEO'su kimdir merak konusu oldu. Peki Galip Aykaç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi?

Galip Aykaç kimdir?

Galip Aykaç 1957 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Galip Aykaç İş adamı. Bim İcra Kurulu Üyesi.

On sekiz yılı aşkın bir süre Türkiye'nin ilk organize perakende zinciri olan Gima'da çeşitli üst düzey görevlerde çalışan Aykaç, 1997'de BİM'de Satın Alma Genel Müdürü olarak göreve başlamıştır.

Kasım 2007 itibariyle Operasyon Komitesi Başkanı (COO) olan Aykaç, Halen Operasyon Komitesi Başkanlığı'nın yanı sıra İcra Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Perakende sektörünün en prestijli ödülü olan Perakende Güneşi ödüllerinde 2010 yılının En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü'nü almıştır. Galip Aykaç, aynı zamanda Odalar ve Borsalar Birliği'nce oluşturulan Türkiye Perakende Meclisi Üyeliği, Gıda Perakendecileri Derneği Başkan Yardımcılığı ile TOBB-GS1 Türkiye Komitesi'nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Fortune dergisinin yaptığı değerlendirmede 2013 ve 2014 yılının en başarılı iş insanları sıralamasında 3. sırada yer almıştır.