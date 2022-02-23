BIST 2.035
DOLAR 13,82
EURO 15,69
ALTIN 842,38
HABER /  DÜNYA
ADV Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!

Toplu taşımada maske kuralı kaldırılıyor! İngiltere'den radikal bir adım daha

Toplu taşımada maske kuralı kaldırılıyor! İngiltere'den radikal bir adım daha

Koronavirüs kuralları Avrupa'da Omicron vaka artışlarına rağmen esnetilmeye devam ediyor. İngiltere bu konuda radikal bir adım daha atarak toplu taşımada maske kuralını kaldıracakların duyurdu.

Abone ol

Transport for London, bugün yaptığı açıklamada, Londra'nın ulaşım ağını kullanan yolcular için maske zorunluluğunun 24 Şubat'tan itibaren kaldırılacağını, ancak maske takmanın 'şiddetle tavsiye edileceğini' açıkladı.

Londra ulaşım ağı 'Transport for London' tarafından yapılan açıklamada, maske zorunluluğunun kaldırılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "24 Şubat'tan itibaren yüz kaplaması giymek artık bir taşıma koşulu olmayacak, ancak mümkünse müşterilerin ve personelin bunları giymeleri şiddetle tavsiye edilecek" ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Alperen Şengün'ün eski takım arkadaşlarından açıklama
Alperen Şengün'ün eski takım arkadaşlarından açıklama
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Mutfağında en iyisini isteyenlere fırsat paketi!
Elektrik faturaları cepleri yakınca güneş panellerine talep patladı
Elektrik faturaları cepleri yakınca güneş panellerine talep patladı
Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Eyüpspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi
Hayrettin Eren neden şehit oldu hastalığı neydi kaç yaşında şehit oldu?
Hayrettin Eren neden şehit oldu hastalığı neydi kaç yaşında şehit oldu?
Ekrem İmamoğlu'na kötü haber 5 bin yeni taksi teklifi 13'üncü kez reddedildi
Ekrem İmamoğlu'na kötü haber 5 bin yeni taksi teklifi 13'üncü kez reddedildi
Sınava bunlarla girmeye çalıştı! Gözaltına alındı
Sınava bunlarla girmeye çalıştı! Gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek! Son dakika Kremlin'den geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek! Son dakika Kremlin'den geldi
Hayrettin Eren kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hayrettin Eren neden şehit oldu
Hayrettin Eren kimdir aslen nereli kaç yaşında? Hayrettin Eren neden şehit oldu
AÖL sınavları online mi 2022 nasıl yapılacak? Açık lise sınav tarihleri takvimi
AÖL sınavları online mi 2022 nasıl yapılacak? Açık lise sınav tarihleri takvimi