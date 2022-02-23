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AÖL sınavları online mi 2022 nasıl yapılacak? Açık lise sınav tarihleri takvimi

AÖL sınavları online mi 2022 nasıl yapılacak? Açık lise sınav tarihleri takvimi

AÖL sınavları için araştırmalar hız kazandı. Açık Öğretim Lisesi sınavları her dönemde belirli tarihlerde yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖL sınav tarihleri ne zaman, online mı olacak?

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Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav tarihlerini araştırıyor. 2022 Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihlerine ilişkin merakla beklenen açıklama MEB'den geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Lise sınav tarihlerini ve sınavların nasıl yapılacağını açıkladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte AÖL 2. dönem sınav tarihlerine ilişkin detaylar haberimizde...

AÖL sınavları ne zaman: 

2021-2022 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Okulları II. Dönem Sınavları 1 Mart  saat 09:30'dan 10 Mart saat 23:59'a kadar yapılacaktır.

AÖL sınavı online mi, nasıl yapılacak: 

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimine göre online (çevrim içi) olarak yapılacaktır. 

Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)

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